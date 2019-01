Piana



Prosegue il progetto 'Start-graffiti lovers'

lunedì, 21 gennaio 2019, 15:26

Le pareti del campo sportivo di Marlia e della Sala Prove del Centro Giovani di Santa Margherita saranno oggetto di una riqualificazione artistica attraverso la realizzazione di murales grazie al progetto 'StArt - Graffiti Lovers" promosso dall'amministrazione comunale. Un progetto finalizzato a valorizzare la creatività giovanile e rendere più belli spazi di proprietà comunale.

La riqualificazione artistica di entrambi gli spazi è stata affidata all’Associazione di Promozione Sociale S.O.F.A. . A realizzare i murales saranno gli writers Freddy Pills e Skill Hands che inizieranno il loro lavoro nel giro di pochi giorni.

“Con questi nuovi murales andiamo a rendere meno anonimi e più belli altri due spazi pubblici importanti del nostro territorio perchè molto frequentati, l'uno dai giovani del territorio, l'altro da sportivi – spiega l'assessore alle politiche giovanili, Lia Miccichè -. Portiamo avanti in questo modo il progetto StArt- Graffiti Lovers che ha individuato proprio nei murales una forma d’arte contemporanea importante per l’espressività dei nostri giovani da valorizzare per rendere il territorio di Capannori un luogo più bello, dove la street art trovi spazi, possibilità di crescita e di visibilità, in un contesto di qualità artistica e di totale legalità”.

Il progetto per l'opera muraria che interesserà il campo sportivo di Marlia si focalizza su cinque concetti che caratterizzano gli aspetti peculiari di molte discipline sportive, in particolare il calcio, disciplina del Folgor Marlia società che gestisce l'impianto sportivo: intuizione, determinazione, resistenza, lotta, velocità. Le pareti saranno dunque percorse da queste parole affiancate a sua volta da immagini di campioni italiani raffigurati durante un gesto atletico. Gli sportivi che testimoniano queste caratteristiche però non provengono solo dal mondo calcistico come Roberto Baggio e Paolo Maldini, ma volendo trasformare questa parete in un tributo alla sportività, saranno anche raffigurati campioni del ciclismo come Mario Cipollini e Marco Pantani, del nuoto come Federica Pellegrini, del rugby come Martin Castrogiovanni e dell’atletica come Fiona May. I colori seguono quelli del Folgor Marlia e si congiungono con il lavoro già realizzato lo scorso anno quando una parete del campo sportivo è stata decorata con la scritta 'Folgor Marlia'.

Il progetto per la riqualificazione della sala prove del Centro Giovani di Santa Margherita celebra alcune delle figure chiave della musica moderna e contemporanea, in particolare Fabrizio De Andrè al quale è intitolata la sala prove.Gli artisti rappresentati sono: Fabrizio De Andrè, Led Zeppelin, Nina Simone, Miles Davis, Patti Smith, Dj Kool Herc. La figura di De Andrè sarà raffigurata in grandi dimensione sulla parete centrale, mentre gli altri musicisti sulle pareti laterali.

Grazie al progetto 'StArt - Graffiti Lovers" sono già stati realizzati murales nel sottopasso di Paganico, al Mercato di Marlia, all'esterno del Centro Giovani di Santa Margherita, nel sottopasso di Tassignano e allo stadio di Lammari. Recentemente visto l'approssimarsi del Giorno della Memoria all'esterno della sede comunale di Piazza Aldo Moro è stato realizzato un murales, che tra l'altro ha ricoperto una svastica, che raffigura Primo Levi e riporta una sua importante frase:"Tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo". Per informazioni più approfondite sul progetto è possibile visitare il sito www.startcapannori.it.