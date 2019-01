Piana : altopascio



Pubblicato il bando per l'assegnazione degli orti urbani

giovedì, 31 gennaio 2019, 14:24

"Diventa un ortista!" Con questa esortazione l'amministrazione D'Ambrosio ha pubblicato un avviso per l'assegnazione dei 40 orti urbani che sorgeranno nel complesso "La Paduletta", tra via Regione Piemonte e via Regione Emilia-Romagna, recentemente riqualificato nell'ambito del progetto "Centomila orti in Toscana" e assegnato in gestione all'associazione Auser verde e soccorso argento. La struttura ha il doppio obiettivo di fornire ai cittadini interessati un'area verde dove coltivare i propri prodotti, ma anche di dare un contributo significativo al decoro e alla cura di un quartiere molto popoloso della cittadina del Tau: uno spazio che funga da luogo di natura, d'incontro e socializzazione. Gli appezzamenti sono di circa 40 metri quadri l'uno. Il bando è aperto a tutti i residenti di Altopascio. C'è tempo per presentare la domanda fino al 28 febbraio.

Il complesso in cui sorgono gli orti urbani, un'area di oltre 5000 metri quadri, è stato riqualificato dall'amministrazione D'Ambrosio con l'obiettivo di dare ai cittadini uno spazio attrezzato dove poter coltivare le proprie piante, ritrovarsi, organizzare iniziative e attività all'aria aperta, passare del tempo immersi nella natura e in quello che sarà a tutti gli effetti un orto-giardino. Gli orti saranno accessibili a tutti, i vialetti condurranno gli ortisti nelle varie zone e l'area sarà facilmente raggiungibile a piedi, in bicicletta o in auto. Ci sarà la zona riservata al compostaggio e quella destinata alle attrezzature (cisterna d'accumulo dell'acqua, pozzo artesiano, locale macchine, capanno attrezzi a comune e bagni), mentre sarà possibile riposarsi o stare insieme nello spazio comune, un'ampia area con pergolato in legno, copertura wi-fi e fontanelli per l'acqua potabile. Due le caratteristiche significative di questa iniziativa: il fatto che pur sorgendo in una zona densamente popolata, l'area non ha perso nessuna delle caratteristiche tipiche degli orti urbani così come comunemente immaginati, e la forma di gestione affidata a un'associazione radicata nel territorio.

Il bando è rivolto a tutti i cittadini residenti nel comune di Altopascio. L'assegnazione degli orti avverrà a partire dall'11 marzo 2019 ed avrà durata di 3 anni sulla base di una graduatoria stilata da un'apposita commissione e che sarà periodicamente aggiornata.

Gli interessati dovranno consegnare la domanda a mano nella sede dell'associazione Auser verde e soccorso argento in piazza Ricasoli 39 ad Altopascio o tramite mail all'indirizzo auser.altopascio@hotmail.it. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 28 febbraio. Il modulo da compilare per partecipare al bando e il regolamento completo per l'utilizzo degli orti urbani sono consultabili al linkwww.comune.altopascio.lu.it/pa/bando-per-la-selezione-di-ortisti-orti-urbani-la-paduletta/. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0583.264182 o inviare una mail a auser.altopascio@hotmail.it.