Qualità dell'aria: caminetti spenti e restrizioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti dall'8 al 13 gennaio

lunedì, 7 gennaio 2019, 14:43

L’assessore Cecchetti: “Riteniamo fondamentale compiere investimenti in questo settore che rappresenta una delle priorità dell’amministrazione comunale”

lunedì, 7 gennaio 2019, 14:03

L'Istituto comprensivo di Altopascio, sede convenzionata e monitorata dall'Università per Stranieri di Siena (UNISTRASI), in collaborazione con la Biblioteca comunale "A. Carrara", organizza un corso di glottodidattica per il superamento dell'esame DITALS (certificazione di competenze in didattica dell'italiano a stranieri)

lunedì, 7 gennaio 2019, 12:23

Per il secondo anno consecutivo il Tau Calcio Altopasciovince la Toscana Cup - Trofeo Memorial Fabio Bresci, il torneo organizzato dalla società amaranto per ricordare il vicepresidente della LND, scomparso nel 2017. Ad alzare la coppa sono stati gli Esordienti B 2007del Tau, che hanno battuto in finale per 3...

lunedì, 7 gennaio 2019, 12:18

Sono numerose le manifestazioni commerciali a carattere straordinario che si svolgono sul territorio capannorese interessando varie frazioni

lunedì, 7 gennaio 2019, 12:11

E' quello che hanno chiesto ieri i commercianti di Altopascio, i pochi aperti il giorno dell'Epifania con un paese deserto. Ma tutto il mese di dicembre è stato un mese con poche vendite

lunedì, 7 gennaio 2019, 11:19

Sabato scorso al museo Athena di Capannori è inaugurata la mostra fotografica "Scorci notturni" di Guido Sodini (GuidoS) promossa dal comune di Capannori e dall'associazione culturale Ponte. Erano presenti, oltre all'autore e al pubblico, il consigliere comunale Davide Del Carlo e il presidente dell'associazione culturale "Ponte", Sebastiano Micheli