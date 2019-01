Piana



Quilici: "Il candidato del centrodestra a Capannori per noi è Paolo Rontani"

mercoledì, 23 gennaio 2019, 20:38

Il Commissario Provinciale Lega Toscana Ilaria Quilici rilancia il nome del candidato a sindaco del centrodestra individuandolo nella figura di Paolo Rontani:

A nome di Lega Toscana ritengo opportuno intervenire nuovamente sulla situazione politica capannorese in vista delle elezioni amministrative 2019 e sulla scelta politica da parte del centro destra riguardante il nome del candidato da opporre al sindaco uscente Menesini.

Fermo restando che è preoccupante che, ancora a 4 mesi dalla data delle elezioni, non si sia arrivati a una convergenza sul nome del candidato, ma che si continui a tergiversare e a perdere tempo, è altrettanto preoccupante se non di più, che si vogliano imporre dall'alto determinati nomi senza tenere conto della volontà dei cittadini, che a quanto mi risulta, hanno espresso in una recente riunione una netta contrarietà" di fronte a un determinato nominativo.

Sarebbe il caso che chi rappresenta le segreterie dei partiti si ricordasse che volenti o nolenti la scelta del candidato che diventerà sindaco la compiono i cittadini nel segreto dell'urna e che determinate indicazioni date dagli stessi in questa fase pre-elettorale sono del tutto degne di considerazione e di rispetto.

Anche per questo fatto quindi, oltre ai motivi in precedenza espressi in un altro comunicato da noi inviato, ma anche per avere sondato i pareri di tanti cittadini capannoresi teniamo a ribadire che da parte nostra il candidato giusto per rappresentare il centro destra è il Dott. Paolo Rontani.

Il nostro augurio è che si vogliano compiere scelte per il bene dei cittadini. Si dovrebbe ricordare che la democrazia appartiene al popolo con le decisioni scelte in maggioranza e non a chi si erge al ruolo di "tribuno".