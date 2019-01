Piana



Ripartono le visite guidate all'Oasi Wwf Bosco del Bottaccio

giovedì, 31 gennaio 2019, 12:33

L'Oasi Wwf "Bosco del Bottaccio" di Castelvecchio di Compito, uno degli angoli più incontaminati del territorio in cui è possibile ammirare uccelli rari, un bosco e un'area umida a testimonianza di quello che era un tempo il paesaggio delle pianure interne della Toscana, riapre le porte al pubblico. Dopo la pausa estiva e invernale e alcuni lavori di manutenzione, l'amministrazione Menesini assieme all'associazione Wwf Alta Toscana Onlus, tutte le domeniche dal 3 febbraio al 26 maggio organizzano visite guidate per cittadini e appassionati con ingresso gratuito per i residenti a Capannori, soci Wwf e bambini sotto i 12 anni di età.

"Con questa iniziativa vogliamo valorizzare una delle aree più belle del territorio, dove il paesaggio è rimasto inalterato – commenta l'assessore all'ambiente Matteo Francesconi -. Negli ultimi due anni assieme all'associazione Wwf Alta Toscana Onlus ci siamo adoperati per renderla più fruibile grazie a una serie di interventi di riqualificazione dei camminamenti e dei punti di osservazione. Un miglioramento costante, quello che stiamo portando avanti, perché siamo attenti al patrimonio naturalistico che racchiude. Invito tutta la popolazione a cogliere l'opportunità di passare una mattinata o un pomeriggio all'Oasi del Bottaccio: ne vale davvero la pena".

Il calendario delle aperture. Sarà possibile visitare l'oasi domenica 3 febbraio alle ore 10 e alle ore 11. La doppia apertura di mattina sarà effettuata solo questa domenica, in via straordinaria, in occasione della Giornata mondiale delle zone umide nelle aree Ramsar. Da domenica 10 febbraio a domenica 14 aprile ci sarà una visita al giorno, la mattina alle ore 11. Da domenica 28 aprile a domenica 26 maggio alla vista delle ore 11 si aggiungerà quella delle ore 14.30. Sono inoltre previste due aperture straordinarie a Pasquetta(lunedì 22 aprile) con visite alle ore 9, 11, 14.30 e 16.30 e per la Festa dei parchi (venerdì 24 maggio) alleore 11 e 16.

I lavori di manutenzione. L'area naturalistica è stata negli ultimi due anni oggetto di interventi di straordinaria manutenzione. Sono stati completamente rifatti i sentieri che portano all'osservatorio nord e quello per l'osservatorio sud. Stanno inoltre per prendere il via quelli per il rifacimento del sentiero che attraversa l'area delle farnie. Si è anche dato avvio alla sperimentazione di pannelli, pali e tavole in plasmix, una tipo di plastica riciclata, che rispetto al legno garantisce una maggior robustezza e durata nel tempo. E' stata impiegata in alcuni punti delle passerelle. Quest'anno, assieme al Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Legambiente, Comune di Bientina e associazioni che si occupano di accoglienza dei migranti riprenderanno anche le giornate di pulizia.

Informazioni. L'ingresso è gratuito per i residenti a Capannori, soci Wwf e bambini sotto i 12 anni di età. Tutti gli altri pagano 3 euro. Si può accedere solo con la prenotazione obbligatoria da inviare entro le ore 16 del sabato precedente la visita a boscobottaccio@wwf.it. Sono inoltre possibili visite guidate per gruppi e ingressi per fotografi e per attività di studio e ricerca anche negli altri giorni della settimana contattando Domenico Verducci (349/4340393, domenico.verducci@alice.it) o Marcello Marinelli (349/8543353, marinelli.marcello@gmail.com).