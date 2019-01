Piana



Riserva naturale del Lago di Sibolla: un gioiello da scoprire

sabato, 26 gennaio 2019, 15:11

Nove appuntamenti fissi per far vivere la Riserva naturale del lago di Sibolla durante tutto l'anno, ai quali si aggiungeranno le visite con le scuole, gli eventi didattici e quelli di approfondimento e valorizzazione naturalistici. Il tutto sotto il cappello di "Riserva naturale del Lago di Sibolla: un gioiello da scoprire": è questo infatti il percorso culturale e di promozione turistica messo a punto dall'amministrazione D'Ambrosio per far conoscere e valorizzare sempre di più quello scrigno di biodiversità che sorge a pochi passi dal centro storico di Altopascio. I primi due appuntamenti sono in programma la prossima settimana, sabato 2 e domenica 3 febbraio, con una doppia apertura al pubblico. Spazio poi all'approfondimento e alla conoscenza naturalistica, con laboratori guidati da esperti del settore. E ancora visite in notturna e in vari momenti diversi dell'anno, per apprezzare la Riserva in primavera, in estate e in autunno; un focus sul bracconaggio, sugli incendi e sulla lotta all'abbandono rifiuti, con iniziative pratiche per valorizzare e preservare l'area protetta.

"Un programma composito - spiega l'assessore all'ambiente Daniel Toci - sviluppato insieme alle associazioni e alle istituzioni del territorio, una su tutte Natura di Mezzo, che grazie alle guide ambientali accompagnerà le persone in visita all'interno dell'area protetta. Un programma pensato e creato per rendere sempre di più la Riserva naturale un luogo accessibile e vissuto dagli stessi cittadini, con il rispetto e la salvaguardia necessari. Il percorso di promozione e rinascita del Sibolla lo abbiamo intrapreso un anno fa, con l'organizzazione di numerose iniziative, aperture straordinarie, laboratori per adulti e per bambini, visite guidate, incontri, presentazioni di libri e proiezioni cinematografiche. Inoltre nel corso del 2018 ben 213 bambini delle scuole di Altopascio hanno visitato la Riserva e contiamo di replicare l'iniziativa anche nel 2019. Contemporaneamente il Consorzio 4 Basso Valdarno ha riattivato il programma Life Sos Tuscan Wetlands, per la tutela naturalistica e faunistica del Sibolla. La valorizzazione della Riserva e la sua apertura al pubblico, sono obiettivi che abbiamo perseguito non appena insediati e che stiamo portando avanti anche di concerto con la Regione per impedire che il centro visitatori resti chiuso, come accaduto per anni".

Il programma completo è stato inserito anche quest'anno nella brochure congiunta "Aree protette Cerbaie - Bientina - Sibolla", promossa dalla Regione Toscana e dai comuni coinvolti.

Nella giornata di sabato 2 verranno presentati i risultati del programma Life Sos Tuscan Wetlands, grazie al quale viene portata avanti la salvaguardia delle specie vegetali e animali presenti nella Riserva. L'appuntamento è alle 9.30 nel centro visitatori (ingresso libero). Domenica 3, invece, sarà la Giornata mondiale delle zone umide e l'amministrazione comunale promuoverà, dalle 10 alle 17, un'intera giornata dedicata alla riscoperta del legame che c'è tra l'uomo e le aree umide attraverso visite guidate, laboratori e mostre.

Per prendere parte alla visita guidata o ai laboratori, previsti per entrambe le giornate, è obbligatorio prenotarsi chiamando il numero 338.6553603 o scrivendo un'email a naturadimezzo@gmail.com.