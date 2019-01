Piana



Rotatorie di via Pesciatina a Lunata: a metà febbraio pronto il progetto definitivo

lunedì, 28 gennaio 2019, 16:30

Procede spedito l'iter per la realizzazione delle due rotatorie fra via Pesciatina, via della Madonnina e via dell'Ave Maria a Lunata. L'amministrazione Menesini ha definito le tappe che porteranno ad aprire il cantiere entro il 2019. Il progetto definitivo dell'opera sarà pronto a metà febbraio. A questo punto, dopo aver acquisito i pareri dalla Regione e della Provincia, sarà approvato dalla giunta che lo metterà all'attenzione del consiglio comunale per la relativa variante urbanistica.



Si fa quindi sempre più concreta l'opera che eliminerà definitivamente gli ultimi due semafori sul tratto capannorese della strada regionale. Per questo, intorno alla metà di febbraio, una volta pronto il progetto definitivo, l'intervento, già discusso con le attività commerciali della zona, sarà illustrato ai cittadini nel corso di un'assemblea pubblica.



"Un'opera molto attesa, che riguarda uno dei principali snodi viari della zona centrale – spiega il sindaco, Luca Menesini -. Le due rotatorie che realizzeremo sulla via Pesciatina permetteranno di ridurre tempi di percorrenza, inquinamento acustico e ambientale. Si capisce quindi quanto l'opera sia strategica per il territorio e perché portare a termine l'iter amministrativo in tempi rapidi sia per noi una priorità".



"L'intervento – prosegue il primo cittadino – rappresenta l'ultima tappa del percorso per l'eliminazione totale dei semafori lungo la via Pesciatina. Un percorso rilevante anche sul fronte della sicurezza stradale, perché il rondò permetterà di smaltire un'elevata mole di traffico e di ridurre le criticità legate agli automobilisti che affrontano le intersezioni a elevata velocità. Maggiori saranno anche le tutele per gli utenti più deboli della strada, come i pedoni e i ciclisti. Le due rotatorie saranno quindi una vera e propria rivoluzione per via Pesciatina – conclude Menesini -. Una volta pronto il progetto, verso la metà di febbraio, lo presenteremo a tutta la popolazione in un'assemblea".



L'incrocio, oltre a essere uno dei più transitati della zona centrale del comune, ha una forma allungata. Per questo si rende necessaria la costruzione di due rotatorie, la prima fra via Pesciatina e via della Madonnina, la seconda fra via della Madonnina e via dell'Ave Maria. È prevista anche la realizzazione di un parcheggio pubblico da 25 posti auto nella zona davanti a un istituto di credito. Per ottenere un cofinanziamento alla realizzazione dell'opera pubblica il Comune parteciperà a un bando della Regione per la sicurezza stradale.

Con la realizzazione di questo intervento sarà quindi completato il sistema di rotatorie sulla Pesciatina, dopo quella di Zone, di via del Casalino e di Papao.