Piana



Rotatorie via Pesciatina, CasaPound: “Siamo al quinto annuncio senza ancora niente di fatto”

martedì, 29 gennaio 2019, 11:04

"Due rotonde, cinque annunci. E' la moltiplicazione dei pani e dei pesci della giunta Menesini senza ancora nulla di fatto". Commenta così CasaPound Italia, dalla propria sede di Marlia, il comunicato del comune di Capannori con cui sono stati annunciati i tempi di realizzazione delle due nuove rotatorie su via Pesciatina.



"Sappiamo che il sindaco Menesini è un buon comunicatore, ma sulle rotonde di via Pesciatina si sta raggiungendo il ridicolo. L'opera è stata annunciata già cinque volte, senza che ancora sia stata mossa una pietra. C'è da chiedersi se le rotonde siano due o dieci. Il primo annuncio è del 1 aprile del 2018. Poi ancora il 15 ottobre, il 17 novembre, il 27 dicembre e ora. Praticamente un annuncio al mese negli ultimi sei mesi. Viene il dubbio che non si stia parlando sempre delle stesse mini-rotatorie".



"Menesini parla di un'opera "molto attesa", ma in realtà è più che altro "molto annunciata". Cinque annunci senza che ancora siano stati stanziati i fondi per la realizzazione, ed è già prevista un'assemblea pubblica per presentare di nuovo l'opera ai cittadini. Chiediamo a al sindaco Menesini - conclude CasaPound - di evitare ulteriori comunicati sulle rotatorie sino alla realizzazione. Sono utili infatti solo alla sua campagna elettorale".