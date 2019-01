Piana : capannori



Sabato un incontro sull'invecchiamento attivo e le strategie del sistema sanitario

martedì, 22 gennaio 2019, 15:02

"Invecchiamento attivo - Le strategie del Sistema Sanitario Toscano" è il titolo del convegno in programma sabato 26 gennaio 2019 a partire dalle ore 8.30 nell’auditorium del Centro Sanitario di Capannori, in piazza Aldo Moro.

L’evento è organizzato dall'azienda USL Toscana nord ovest, con la segreteria scientifica curata dal responsabile della Medicina dello Sport di Lucca e Versilia Carlo Giammattei e dal medico del settore Igiene Pubblica e Nutrizione Fausto Morgantini e con la presenza di relatori di primo piano, a livello regionale, su queste tematiche.

Il convegno sarà un momento di presentazione delle iniziative in campo e di confronto tra tutti coloro che, a vari livelli, operano nella promozione dell’attività fisica nella popolazione anziana. L’Italia è infatti uno dei paesi più “vecchi” e “sedentari” in Europa e il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 assume tra i suoi principali obiettivi la crescita della popolazione attiva, in una prospettiva di lotta alle disuguaglianze in salute. I cambiamenti demografici in atto, del resto, richiedono una efficace strategia mirata all’intero corso dell’esistenza che dia priorità a nuovi approcci e strategie per la promozione della salute e l’aumento dell’aspettativa di vita in buona salute.

In Toscana vivono quasi un milione di ultrasessantacinquenni, di cui oltre mille ultracentenari (soprattutto donne). La maggior parte di queste persone è attiva e rappresenta una risorsa per la società, ma molti altri soggetti sono in condizioni di salute tali da richiedere cure e assistenza a vari livelli. Un invecchiamento sano e attivo è quindi una priorità politica e una priorità fondamentale della ricerca. La Regione Toscana, con il Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, ha individuato l’importanza della promozione di stili di vita attivi e del coinvolgimento del tessuto sociale ed associativo per la diffusione dei comportamenti positivi nella popolazione anziana e con alcune specifiche delibere (la 1418 del 27 dicembre 2016 e la 903 del 7 agosto 2017) ha dato indicazioni per lo sviluppo di interventi per l'invecchiamento attivo della popolazione e fornito indirizzi organizzativi per l'attività fisica adattata (AFA) e per l'adozione di iniziative a supporto dell'attività fisica nella comunità.

L’iniziativa è patrocinata dalla Società Italiana di Igiene, dall’Ordine dei Medici di Lucca, dal Panathlon Club di Lucca, dalla Confederazione Associazioni Regionali di Distretto (CARD - Società Scientifica dei Servizi Territoriali) e dalla Federazione Medico Sportiva Italiana.

Questo l’elenco completo dei relatori presenti sabato 26 gennaio a Capannori:

Margherita Brunetti, direttore U.O.S. Educazione alla Salute;

Franco Fanucchi, vice sindaco Comune di Porcari;

Ferdinando Franzoni, docente Scuola di Specializzazione Medicina dello Sport e dell’esercizio fisico - Università di Pisa;

Carlo Giammattei, direttore U.O.S. Medicina dello Sport ambiti territoriali Lucca e Versilia Azienda USL Toscana nord ovest;

Vinicio Marchetti, funzionario Comune di Capannori;

Mario Migliolo, presidente Comitato Regionale Toscano FMSI;

Nicola Mochi, direttore U.O.C. Medicina dello Sport Azienda USL Toscana centro;

Pietro Amedeo Modesti, direttore Scuola di Specializzazione Medicina del-lo Sport e dell’esercizio fisico - Università di Firenze;

Fausto Bruno Morgantini, U.F. Igiene Pubblica e della Nutrizione Azienda USL Toscana nord ovest;

Stefano Ragghianti, assessore con delega alla cultura, turismo, sport Comune di Lucca;

Luigi Rossi, direttore Zona Distretto Piana di Lucca , Azienda USL Toscana nord ovest;

Lorenzo Roti, responsabile settore Organizzazione delle cure e percorsi cronicità - Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale Regione Toscana;

Svaldo Sensi, referente aziendale U.O. Assistenza Infermieristica Territoriale Zona Piana di Lucca, Azienda USL Toscana nord ovest.

Prevista anche la partecipazione al convegno di altre autorità:

Ida Aragona, direttore Dipartimento di Prevenzione Azienda USL Toscana nord ovest;

Umberto Quiriconi, presidente Ordine dei Medici Lucca;

Luca Menesini, sindaco di Capannori;

Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca;

Leonardo Fornaciari, sindaco di Porcari.