Saranno ultimati per la ripresa delle lezioni i lavori alle tubature della scuola media E. Pea di Porcari

sabato, 5 gennaio 2019, 10:16

Sono in corso i lavori di ripristino delle canalizzazioni delle acque piovane presso la scuola media Pea di Porcari.

Da un sopralluogo effettuato ieri dall’assessore ai lavori pubblici Franco Fanucchi è emerso che la ditta incaricata sta procedendo di buona lena per terminare in tempo per la ripresa delle lezioni, soprattutto per quanto riguarda la zona davanti l'ingresso della scuola. Con dei mezzi meccanici si è dovuto intercettare le vecchie tubazioni di scolo e, laddove riutilizzabili, sono state ripulite con delle autopompe. Nella maggior parte dei casi è stato invece necessario stenderne di nuove in quanto le vecchie erano ormai irrimediabilmente danneggiate dalla presenza di radici.

“Era un lavoro non più rimandabile - spiega Fanucchi - in quanto le acque meteoriche si infiltravano nei muri della scuola portando grande umidità. A questo proposito, confermo che stiamo ultimando proprio in questi giorni anche l'intervento di ripristino degli intonaci danneggiati dall’umidità. Per entrambi gli interventi l’amministrazione ha impegnato una cifra che sfiora i 40 mila euro.