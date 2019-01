Scuola aperta al “Carlo Piaggia” di Capannori

Altri articoli in Piana

mercoledì, 9 gennaio 2019, 11:28

A Porcari nasce “Eureka”, un nuovo centro specializzato nella Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) che verrà inaugurato l’11 gennaio alle 18.30 in via Romana Est al numero 137

mercoledì, 9 gennaio 2019, 10:09

L’opera di messa in sicurezza e di conservazione del patrimonio scolastico rimangono al centro dell’azione amministrativa della giunta guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari

mercoledì, 9 gennaio 2019, 09:27

Daniele Lazzareschi, consigliere comunale di Forza Italia Capannori, interviene sul tema della viabilità prevedendo un aumento del traffico dei mezzi pesanti in alcune zone della piana

martedì, 8 gennaio 2019, 17:42

Verranno sostituiti 400 metri di condotta in via Firenze, 550 metri in via Cavour e 850 metri in via Ferranti. Di più: in programma, sul fronte fognatura, c'è anche il potenziamento dell'impianto di depurazione di Altopascio, per un investimento che sfiora il milione di euro

martedì, 8 gennaio 2019, 16:34

Procedono secondo la tabella di marcia i lavori per l'estensione della rete del metano nelle frazioni di San Ginese di Compito e Castelvecchio di Compito. A San Ginese, la frazione interessata dall intervento più consistente, l'opera si concluderà a fine marzo, mentre per quanto riguarda Castelvecchio di Compito il termine...

martedì, 8 gennaio 2019, 16:06

Gli Oscar del Teatro Italiano premiano una struttura organizzativa dedicata alla danza, punto di riferimento a livello nazionale grazie alla capacità di coniugare ricerca coreografica e sviluppo di nuovi pubblici attraverso una cifra stilistica riconoscibile ma non ancorata alla singola poetica di un unico artista