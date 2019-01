Piana



Scuola aperta e iscrizioni all'istituto comprensivo Carlo Piaggia di Capannori

lunedì, 7 gennaio 2019, 19:37

Le nove scuole dell'istituto comprensivo Carlo Piaggia di Capannori, come di consueto, in occasione delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2019/2020, invitano i genitori e i futuri studenti alle assemblee scolastiche e alle giornate di scuola aperta 2019.

La Dirigente scolastica e lo Staff ricordano che per iscriversi alle scuole dell’infanzia di Capannori, Carraia, Colognora di Compito e Lunata si deve utilizzare il format cartaceo (Domanda iscrizione scuola dell’infanzia 19-20), reperibile sul nostro sito www.icpiaggia.gov.it e per le altre scuole di ogni ordine e grado si procede, come da indicazioni ministeriali, sulla piattaforma online www.istruzione.it/iscrizionionline/ del MIUR. Le domande possono essere presentate dal giorno 7 gennaio 2019 al giorno 31 gennaio 2019 e a partire dallo scorso 27/12/2018 è stato reso possibile avviare la fase di registrazione da parte dei genitori o tutori che ancora non siano iscritti.

Le assemblee di plesso e le giornate di SCUOLA APERTA delle scuole dell'I.C. Piaggia di Capannori si terranno secondo il seguente calendario:

INFANZIA DI CAPANNORI 11 GENNAIO 2019 ORE 17:00

INFANZIA DI CARRAIA 09 GENNAIO 2019 ORE 17:00

INFANZIA DI LUNATA 08 GENNAIO 2019 ORE 17:00

INFANZIA DI COLOGNORA 10 GENNAIO 2019 ORE 17:00

PRIMARIA DI CAPANNORI 12 GENNAIO 2019 ORE 10:00

PRIMARIA DI PIEVE S. PAOLO 09 GENNAIO 2019 ORE 18:00

PRIMARIA DI LUNATA 08 GENNAIO 2019 ORE 18:30

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 12 GENNAIO 2019 ORE 15:00

La scuola secondaria di primo grado, in occasione di scuola aperta, presenterà le metodologie innovative che caratterizzano il nostro modo di "fare scuola": dal coding alla robotica, dalla didattica delle lingue straniere compreso il CLIL alle discipline scolastiche affrontate sia in modalità top-down sia bottom-up e tante altre attività progettuali, in cui particolare cura viene messa nel processo di inclusione di tutti e di ciascuno.

L'attenzione allo studente è infatti una nostra peculiarità e sarà proprio il Presidente del nostro consiglio studentesco a spiegare la nostra esperienza di partecipazione e responsabilizzazione degli studenti alla vita e al buon andamento della scuola.

Vi aspettiamo numerosi alle ore 15 per l'assemblea generale in cui la D.S., Dott.ssa Tina Centoni, presenterà la scuola, le attività e i progetti pilota (tra cui il Piano Triennale delle Arti, progetto Aeliante Plus, Vetrina scolastica del Comune di Capannori, Consiglio Studentesco, Certificazioni di lingua straniera e CLIL, Tutti in Coro, Alimentazione e spreco alimentare e tanto altro).

Dalle 16.45 alcuni studenti-tutor accompagneranno genitori e bambini in un fantastico tour lungo un itinerario di attività ed esplorazioni didattiche alla scoperta della magia del processo di insegnamento- apprendimento in cui il docente è un animatore e lo studente è il protagonista "costruttivo" del suo sapere: tra arte e tecnologia, lingua e cultura, geo-storia e musica

Tutti i docenti e gli studenti del Carlo Piaggia vi aspettano a SCUOLA APERTA il giorno SABATO 12 GENNAIO alle ore 15 presso la sede della scuola secondaria di primo grado in Via del Casalino (già Via del Popolo) a Capannori.