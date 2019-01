Piana



Scuole “Aperte per lavori” durante le festività natalizie

lunedì, 7 gennaio 2019, 14:43

Spazi più vivibili e a misura di bambine e bambini, migliore accessibilità e più sicurezza. Sono i principali obiettivi degli interventi che l’amministrazione Menesini ha realizzato nelle scuole durante la pausa natalizia delle attività didattiche.

Alla scuola secondaria di primo grado diCapannori nell’ingresso è stato realizzato un front desk per il personale ata della scuola affinché questo possa presidiare meglio l’entrata e l’uscita, fornire informazioni ai genitori e altro. Inoltre è stata installata una porta divisoria all’interno dell’Aula del sole per consentire un miglior svolgimento delle attività dei bambini con disabilità che utilizzano questo spazio.

Alla scuola primaria di Segromigno in Piano è stata sostituita gran parte delle tubature nel sottotetto per migliorare l’efficienza dell’impianto idrico.

Alla scuola primaria di Gragnano nella mensa è stata realizzata un’uscita di sicurezza collegandola con il pianerottolo di ingresso del plesso. I lavori interni, che hanno visto anche una tinteggiatura del locale interessato dall’intervento, sono stati completati mentre sono in fase di ultimazione quelli all’esterno.

Un’uscita di sicurezza, collegata all’esterno con una rampa accessibile alle persone con disabilità, è stata realizzata anche nell’aula mensa della scuola dell’infanzia di Borgonuovo. Nel locale è inoltre stato potenziato il riscaldamento con l’installazione di un termoarredo; inoltre l’aula è stata imbiancata. In fase avanzata è invece l’opera che riguarda l’esterno con l’installazione di una ringhiera alla rampa e di una porzione di pavimentazione in gomma per il gioco.

“Prosegue il nostro piano di interventi per migliorare gli edifici scolastici – afferma l’assessore all’edilizia scolastica Francesco Cecchetti -. Riteniamo fondamentale compiere investimenti in questo settore che rappresenta una delle priorità dell’amministrazione comunale. Teniamo infatti in maniera particolare che le bambine e i bambini possano formarsi in spazi e strutture sempre più a loro misura. Accanto a una serie di opere già completate o in fase di ultimazione, continua la pianificazione e presto metteremo in cantiere altri lavori”.

Nelle prossime settimane sarà anche rifatta la pavimentazione esterna, lato viale Europa, della scuola secondaria di primo grado di Lammari. Inoltre alla scuola dell’infanzia di Badia di Cantignano sarà effettuato un intervento sul perimetro esterno dell’edificio per abbattere l’umidità.