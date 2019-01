Piana : altopascio



Scuole: oltre 90mila euro per arredi, attrezzature e interventi migliorativi

giovedì, 3 gennaio 2019, 15:36

Refettori più belli e funzionali, insonorizzati e quindi più sicuri per i bambini. Nuovi arredi interni ed esterni, nuove tinteggiature e nuovo materiale didattico. Il 7 gennaio gli studenti altopascesi troveranno scuole rinnovate e più attrezzate, grazie agli interventi che l'amministrazione D'Ambrosio sta operando sulle scuole del territorio – nido comunale, materne ed elementari – per un totale di circa 94mila euro. A queste risorse si aggiungono poi i lavori che CirFood, l'azienda che gestisce il servizio di refezione scolastica per Altopascio, sta eseguendo nelle aule mense degli istituti, così come richiesto dal Comune e previsto dal contratto di appalto, e quelli già effettuati dall'Istituto comprensivo grazie ai fondi ministeriali di "scuole belle". Tra quest'ultimi, infatti, rientra anche l'imbiancatura totale della scuola elementare di Badia Pozzeveri: un intervento atteso da genitori e insegnanti ed effettuato proprio dall'Istituto comprensivo.

«Abbiamo approfittato delle vacanze natalizie – spiegano il sindaco, Sara D'Ambrosio e l'assessore ai lavori pubblici, Daniel Toci – per effettuare i lavori che mancavano e che non erano rientrati tra gli interventi dell'estate scorsa, come per esempio la tinteggiatura integrale della Lorenzini di Badia. Nel mese di gennaio arriveranno gli arredi che abbiamo acquistato e i pannelli fonoassorbenti nei refettori, utili per rendere più vivibili gli ambienti e quindi il momento del pranzo a scuola. Abbiamo messo la scuola e i giovani al centro della nostra amministrazione e proseguiamo su questa strada, grazie anche alla collaborazione costante con i servizi educativi comunali e con l'Istituto comprensivo: i ragazzi hanno bisogno di frequentare luoghi belli, curati e funzionali. Lo facciamo negli edifici scolastici del territorio e nel centro di aggregazione giovanile di via fratelli Rosselli e continuiamo a farlo, ogni anno fino alla fine del mandato, con il taglio alle indennità dai nostri stipendi di sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale: sono circa 30mila euro annui che abbiamo deciso di devolvere all'Istituto comprensivo per l'acquisto di materiali e attrezzature e per finanziare programmi, progetti o iniziative».

«Oltre alle risorse del taglio delle indennità, investiamo ora più di 90mila euro negli arredi e nelle attrezzature per scuole e centro di aggregazione – aggiunge l'assessore alla scuola, Ilaria Sorini - Si tratta di materiale utile per studiare e lavorare, sviluppare progetti e abituarsi a vivere nel bello e nel decoro: strumenti necessari per riconoscere la bellezza e a farne un elemento di crescita, di formazione e di cultura».

IL DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI. 30mila euro sono le risorse spese per il nido comunale "Primo Volo", a cui si aggiungono altri 29mila euro per spazio giovani e scuole elementari e medie; 35mila euro, invece, sono serviti per le scuole materne. CirFood si sta occupando della tinteggiatura dei refettori e dell'installazione dei pannelli fonoassorbenti nelle scuole materne ed elementari di Altopascio, Badia Pozzeveri, Marginone, Spianate e Chimenti. Di queste, l'Istituto comprensivo, attraverso i fondi del Miur del programma "scuole belle" aveva già imbiancato le mense di Altopascio, Marginone e Badia Pozzeveri (elementari) e Marginone (materna).