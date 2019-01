Piana : capannori



Settima vittoria di fila per la Farmacia Biagi Capannori nel campionato di Promozione

lunedì, 28 gennaio 2019, 15:02

Ancora un successo, il settimo consecutivo, nel campionato di Promozione per la Farmacia Biagi Capannori, che vince lo scontro diretto per il quinto posto espugnando il PalaVinci (38-63) contro il BRB Montecatini e riuscendo anche a ribaltare la differenza canestri. Per i capannoresi, che avevano iniziato la stagione con 7 sconfitte consecutive, prosegue quindi la clamorosa rimonta verso le posizione di vertice.

FARMACIA BIAGI: Lombardi 8, Aytano, Andreini 15, Tumino 1, Dini 9, Del Dotto 2, Barsotti 2, Panzino 7, Piochi ne, Ghiaré 14, Franchini ne, Masini 5. All. Bernabei

Ma il fine settimana prosegue con i successi dell'Under 15 della Veravision Capannori che vincono il derby contro il Cmb Lucca (70-37) e chiudono la prima fase del campionato al terzo posto.

VERAVISION: Kola 9, Paterni 11, Di Martella Orsi 31, Lila, Tafa, Frediani 11, Maggi, Pinochi 6, Stanghellini, Selvino, Aliu 2. All. Piochi

Vittoria anche per gli Esordienti della Gabrielli Viaggi per 60-22.

Il weekend si chiude poi con le sconfitte dell'Under contro la capolista San Miniato (38-77) e l'Under 16 che ha ceduto 83-35 a Montemurlo.