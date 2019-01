Piana



"Si dimette il presidente della Commissione Urbanistica. La D'Ambrosio continua a perdere pezzi"

lunedì, 28 gennaio 2019, 19:20

Francesco Fagni e Simone Marconi del gruppo Lega di Altopascio manifestano in una nota solidarietà al presidente della commissione urbanistica, Giovanni Pippi che si è dimesso dall'incarico:

Altro scossone nella maggioranza della D'Ambrosio. Infatti, con protocollo nr. 2193 dell 22 gennaio 2019 il presidente della commissione urbanistica, Giovanni Pippi rassegna le sue dimissioni dall'incarico. Era chiaro che la frattura ormai evidente all'interno degli uomini del centrosinistra altopascese a causa della pratica Beniceltex - con l'ammutinamento di alcuni uomini prima in Commissione e poi in Consiglio Comunale - non avesse ancora terminato di determinare conseguenze.

Pippi, al quale va la nostra piena solidarietà dimostra coraggio, coerenza e serietà nel pieno stile della sua persona. Il sindaco di Altopascio invece continua a perdere pezzi e credibilità. Le dimissioni risalgono a quasi una settimana fa (sono arrivate il giorno successivo al Consiglio Comunale saltato): come mai queste dimissioni non sono state comunicate dal sindaco ai consiglieri e alla cittadinanza? E' questa la compattezza della sua maggioranza che sbandierava all'indomani della pessima figura della mancanza del numero legale in Consiglio Comunale?

Passati dieci giorni dalla Commissione, dove abbiamo ascoltato giustificazioni balbettanti alle nostre perplessità, non abbiamo ancora ricevuto il parere legale che ci era stato promesso per il giorno successivo; il tutto lascia pensare che il parere al momento non esista o che non sia così confortante per l'amministrazione. Ci auguriamo infine che altri consiglieri al pari di Pippi prendano piena contezza del provvedimento in maniera che possano votare, in un'eventuale riproposizione della pratica, in maniera totalmente consapevole... ad oggi infatti sembrano saperne davvero poco.