Spaccia alla stazione, denunciato marocchino

giovedì, 10 gennaio 2019, 15:20

La giunta D'Ambrosio ha dato il via libera nei giorni scorsi all'iter che porterà in tempi brevi ad avere il progetto della nuova scuola media, che sorgerà in via Francesco D'Assisi, di fronte a dove verrà realizzato il palazzetto dello sport

giovedì, 10 gennaio 2019, 14:00

Partirà a febbraio dalla zona centro il primo dei tre lotti di lavori di asfaltatura della viabilità comunale per i quali l'amministrazione Menesini ha investito complessivamente 1 milione e 200 mila euro. Successivamente prenderanno il via i lavori che interesseranno alcune strade della zona sud e poi della zona nord

giovedì, 10 gennaio 2019, 11:52

Nella giornata di ieri, ad Altopascio, i carabinieri hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 45 anni, indagato per una rapina commessa a Chiesina Uzzanese

giovedì, 10 gennaio 2019, 10:17

Il musical protagonista all’auditorium Da Massa Carrara di Porcari. Venerdì 11 gennaio alle 21 va in scena “Musical Puzzle”, uno spettacolo per sognare attraverso le note dei musical più famosi

giovedì, 10 gennaio 2019, 10:16

Torna l’appuntamento con il ciclo di incontri di lettura ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni denominati “Nati per Leggere”. Sabato 12 gennaio, dalle 10.15 alle 11.45, alla biblioteca di Porcari i lettori racconteranno a bambini e genitori delle bellissime storie

mercoledì, 9 gennaio 2019, 16:37

"Promesse da marinai? Sembrerebbe proprio di sì a guardare lo stato di non avanzamento dei lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale di via Paladini ad Antraccoli" attacca il capogruppo di Lucca Civica, il consigliere comunale Claudio Cantini.