Piana



Successo per il "2° Memorial Erno Egri Erbstein"

lunedì, 28 gennaio 2019, 12:11

Sono stati la riflessione sui temi della Shoah e della violenza e il divertimento a vincere ieri (domenica) allo stadio di Marlia dove si è svolta la seconda edizione del "Memorial Erno Egri Erbstein", quadrangolare di calcio giovanile promosso dal comune di Capannori in occasione della Giornata della Memoria.



Gli esordienti A classe 2006/2007 di Folgor Marlia, Folgore Segromigno, Pieve San Paolo e Torino Fc, davanti a un folto pubblico nonostante il maltempo, hanno dato vita a una sfida in ricordo dell'allenatore della Lucchese degli anni Trenta e poi direttore sportivo del Grande Torino, vittima delle leggi razziali e della persecuzione nazifascista, scomparso nel 1949 nella tragedia di Superga.



All'evento, curato dal giornalista e storico Paolo Bottari, era presente il sindaco, Luca Menesini, che ha premiato tutti i partecipanti, a prescindere dal risultato sul campo, ribadendo l'importanza del Memorial perché riesce a trasmettere i valori di uguaglianza e libertà grazie al linguaggio universale dello sport.



Premi speciali sono stati consegnati a Silvano Benedetti, dirigente del settore giovanile del Torino, e a Giovanni "Toschino" Toschi, icona del calcio che alla venticinquesima giornata del campionato di serie A 1971-72 segnò la rete che portò il Torino in vetta alla classifica per la prima volta dopo la tragedia di Superga.



Hanno partecipato alla giornata, fra gli altri, gli assessori alle politiche per la comunità, Francesco Cecchetti, e allo sport, Serena Frediani, i dirigenti delle squadre capannoresi che hanno preso parte al quadrangolare ed Emmanuel Pesi, storico e curatore del documentario "L'allenatore errante" dedicato alle vicende di Erno Egri Erbstein. Il dvd del docufilm, fra l'altro, è stato dato in omaggio a tutta la squadra del Torino, mentre i ragazzi delle altre squadre erano presenti alla proiezione di martedì scorso al cinema teatro Artè di Capannori.



Il programma delle iniziative della Giornata della Memoria proseguirà domani (martedì) al Museo Athena, dove alle ore 21 sarà presentata la pubblicazione "Una Repubblica tradita", ovvero il catalogo della mostra realizzata dall'associazione Ponte in occasione dei 70 anni della Costituzione. Parteciperanno Sebastiano Micheli, presidente dell'associazione culturale Ponte, Emmanuel Pesi e Francesco Tommasi direttore del Museo Athena.



Venerdì 1 febbraio alle ore 21 al cinema teatro Artè sarà in scena lo spettacolo "L'Allenatore e la Ballerina" storia di calcio, amore e persecuzioni dedicato a Erbstein e a Susanna Egri, sua figlia notissima ballerina e coreografa per la regia di Nicola Fanucchi, con Cataldo Russo, Jessica Baroni, Nicola Cosentino, Emanuele Giorgi, Francesco Nutini, Lorenzo Ricciarelli, Nicola Fanucchi. Le musiche saranno eseguite da Mario Menicagli.



Da mercoledì 13 a lunedì 25 febbraio, infine, sempre al Museo Athena sarà allestita la mostra "Disegna ciò che vedi - Helga Weissova: da Terezin i disegni di una bambina" realizzata in collaborazione con la Provincia di Lucca.

Per il programma completo della manifestazione: www.comune.capannori.lu.it