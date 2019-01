Piana



Successo per la "Giornata del Sorriso" a Porcari

mercoledì, 23 gennaio 2019, 13:53

“Abbiamo voluto dare un'opportunità alle persone di capire come sia possibile tornare a sorridere allineando la dentatura con apparecchi invisibili – così commenta la dottoressa Rosaria Sommariva, specialista in ortodonzia dello Studio Medico Dentistico Santa Apollonia di Porcari, in occasione della “Giornata del Sorriso” che ha visto un grande successo - sottoporsi ad un check-up odontoiatrico e ortodontico con tecnologie innovative permette di impostare una diagnosi ed un piano terapeutico appropriato”. Proprio per l'importanza dell'appuntamento a Porcari sono arrivati i vertici di Invisalign, azienda leader mondiale in produzione di apparecchi invisibili, il dottor Mauro Betti, responsabile Italia area manager, la dottoressa Nadia Fugazzotto, specialista in Ortodonzia responsabile area clinica.



“In una società sempre più incentrata sull'estetica poter migliorare il proprio sorriso diventa fondamentale – spiega il dottor Marco Simonetti Studio Medico Dentistico Santa Apollonia di Porcari - oltre a risolvere disturbi funzionali dell'apparato dentale”. Addio fastidiose e disgustose paste siliconiche la fase diagnostica inizia da un'impronta digitale con l'ausilio di uno scanner intraorale di ultima generazione per ottenere un modello virtuale in 3D delle intere arcate dentarie del paziente. Un software di ultima generazione, unito a foto e radiografie del paziente, permette poi di sviluppare all’istante un modello virtuale del risultato ottenibile con le terapie ortodontiche che il paziente può visionare immediatamente.



“Abbiamo in questo modo una previsione ed una immagine rendering delle nostre arcate dentarie così come appariranno alla fine del trattamento – conclude la dottoressa Sommariva - grazie alla “Giornata del sorriso” molte persone hanno potuto gratuitamente scoprire il loro sorriso di domani.