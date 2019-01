Piana : altopascio



Tau Calcio, due successi e un pareggio nel week - end per le giovanili

mercoledì, 30 gennaio 2019, 14:49

Due successi esterni e un pareggio casalingo per le formazioni giovanili del Tau calcio nel fine settimana. Affermazioni sia per gli Allievi B che per i Giovanissimi Elite che battono rispettivamente Affrico e Margine Coperta mantenendo il primato in classifica. Non vanno oltre l'1-1 invece gli Allievi Elite nonostante una partita dominata. Non è scesa in campo la formazione dei Giovanissimi B per il lutto che ha colpito la squadra la scorsa settimana.

Allievi Elite

Tau Calcio - Floria 2000 1-1

TAU CALCIO: Donati, Magini, Muccioli, Rombi, Margheri, Gori, Saluro, Pratesi, Bertolucci, Magini, Gaddini. A disp.: Abutoaei, Pini, Rinaldi, Amorusi, Bellucci, Iannello, Tartarini. All.: Giuli

FLORIA 2000: Fabiani, Nannelli, Bianchi, Cirillo, Pruneti, Corsi, Fantechi, Fantoni, Cavicchi, Sinteregan, Margheri. A disp.: Gattai, Bartolini, Magnelli, Marra, Lo Iacono, Giudice, Corvi. All.: Vallini

RETI: Gaddini, Muccioli (aut.).

Nonostante una partita dominata in lungo e in largo gli Allievi Elite di mister Giuli non vanno oltre l'1-1 in casa contro il Floria 2000. Il Tau non concretizza le molte occasioni prodotte e viene punito dalla sfortunata autorete di Muccioli. In classifica il Tau mantiene il secondo posto con 38 punti, distanziato di 4 lunghezze dalla Cattolica Virtus. Prossimo impegno il 3 febbraio sul campo del Maliseti Tobbianese.

Allievi B

Affrico - Tau Calcio 2-4

AFFRICO: Ioanna, Zufanelli, Signore, Giovannoni, Pecorai, Brogi, Nocentini, Rotondi, Vanni, Marchi, Masi. A disp.: Faccioli, Guidi, Lapenta, Marqueshi, Santelli, Melosi, Cima, All. Lupi

TAU CALCIO: Abutoaei, Iannello, Pallati, Marchetti, Amorusi, Filieri, Tavanti, Silvano, Menconi, Tragni, Bellucci. A disp.: Marconi, Lentini, Lartini, Selmi, Coppola, Bini, Bachini, D'Andrea Pisani. All.: Bozzi

RETI: Bellucci (2), Silvano, Tavanti, Guidi (2).

Vittoria agile degli Allievi B sul campo dell'Affrico. I ragazzi di mister Bozzi dominano per larghi tratti il match e subiscono due reti a risultato ormai ampiamente acquisito. Grazie a questo successo e al contemporaneo pareggio della Sestese, il Tau allunga in classifica, con 5 punti di vantaggio. Prossimo impegno per i ragazzi di mister Bozzi in casa contro il Maliseti Tobbianese.

Giovanissimi Elite

Margine Coperta - Tau calcio 1-2

MARGINE COPERTA: Ricci A., Mogavero, Paolinelli, Celli, Vignozzi, Taverna, Giunta, Tocci, Scottu, Giusti, Cherubini. A disp.: Santori, Atzori, Bianchi, Birindelli, Boccaccini, Ricci T., Guarino, Stella. All.: Bartolini

TAU CALCIO: Di Biagio, Giannotti, Di Vita, Ceccarelli, Quilici, Cecilia, Vitrani, Bartolini, Manfredi, Rocco, Tirinnanzi. A disp.: Calu, Oliva, Lleschi, Marioni, Gigante, Fiorentini, Ceraolo, Carmignani. All.: Pucci

RETI: Tirinnanzi (2), Scotti.

Grande impresa per i Giovanissimi Elite che espugnano il difficile campo del Margine Coperta. Il Tau gioca un ottimo primo tempo e passa in vantaggio con Tirinnanzi. Nella ripresa i padroni di casa si rifanno sotto e arrivano al pareggio. Dopo un momento di sbandamento il Tau però riprende in mano il pallino del gioco e trova il gol del nuovo vantaggio. Nel finale gli ospiti amministrano la partita andando anche vicini al terzo gol. La formazione amaranto mantiene saldo il primato in classifica con 7 punti di vantaggio sulla Cattolica Virtus. Prossimo impegno in casa contro il Flora 2000.