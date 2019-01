Piana : montecarlo



Teatro Rassicurati: domani in scena Ascanio Celestini

lunedì, 14 gennaio 2019, 11:53

Arriva al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo, martedì 15 gennaio, alle 21,15, Ascanio Celestini con la Ballata dei senza tetto. L'attore autore e regista pluripremiato, che ha lavorato in tv insieme a Serena Dandini, inaugura la nuova stagione di prosa con un'opera frutto del mix dei suoi successi precedenti con i personaggi di Laika, Pueblo e di un terzo lavoro ancora in stesura.

Un barbone, una cassiera e la vecchietta che va a fare la spesa insieme ad una prostituta. Una drammaturgia unica fatta di tanti personaggi che si muovono in un unico ambiente: una periferia che ruota attorno a due parcheggi, quello del supermercato e quello di un grande magazzino pieno di pacchi. Ascanio Celestini racconta quello che vede. Alle volte è ciò che conosce, altre è quel che immagina. E smonta (e rimonta) i racconti dei tre suoi spettacoli principali e di grande successo, come un mazzo di carte dal quale pescare ogni volta figure diverse, accompagnato come sempre dalle musiche live di Gianluca Casadei.

Il Teatro dei Rassicurati di Montecarlo ha puntato su una stagione di qualità, con un cartellone realizzato grazie alla positiva sinergia in atto da oltre 10 anni con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, primo circuito multidisciplinare in Italia, con l’amministrazione del Comune di Montecarlo e l’associazione And Or Margini Creativi. Una sinergia che negli ultimi anni ha dato risultati veramente eccellenti.

Il prossimo appuntamento in cartellone propone la musica de “La buona novella”diFabrizio De Andrè. Venerdì 25 gennaio Chiara Riondino eseguirà, con il gruppo musicale KhoraKhanè diretto da Fabio Battistelli, un concerto dedicato al noto album del 1970.

Gli spettacoli avranno inizio alle 21,15

abbonamenti

intero € 60 / ridotto € 45

“under 18” € 40

biglietti

intero € 15 / ridotto € 10

carta Studente della Toscana

biglietto ridotto € 8 studenti universitari

(il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta; si consiglia l’accesso in biglietteria almeno un’ora prima dell’inizio spettacolo)

riduzioni

“biglietto futuro” under 30, possessori Carta dello spettatore FTS (solo per i biglietti), soci dell’Associazione And Or margini creativi

prevendita

Ufficio Cultura del Comune di Montecarlo via Roma 56,

dal lunedì al sabato ore 9-13 tel. 0583 229725;

culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it

Ufficio Cultura Comune di Montecarlo

tel. 0583 229725

culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it

Teatro dei Rassicurati

via Carmignani 14, 55015 Montecarlo (LU)

tel. 0583 22517

comune.montecarlo.lu.it

andormarginicreativi.it

fondazionetoscanaspettacolo.it