Piana : montecarlo



Teatro Rassicurati sold-out lo spettacolo dedicato a De Andrè

lunedì, 21 gennaio 2019, 13:20

Una partenza entusiasmante per la nuova stagione di prosa del Teatro dei Rassicurati di Montecarlo che, dopo il successo dello spettacolo di Ascanio Celestini che ha aperto il cartellone, registra il tutto esaurito per l'evento dedicato a Fabrizio De Andrè con “La buona novella”, venerdì 25 gennaio, con Chiara Riondino insieme al gruppo musicale KhoraKhanè diretto da Fabio Battistelli, per un concerto dedicato al noto album del 1970.

Il prossimo appuntamento vede l’ironia dei Sotterraneo che, sabato 16 febbraio, alle 21,15, propongono Shakespearology.Al centro dello spettacolo l’autore stesso, William Shakespeare, che percorre quattrocento anni di storia per arrivare ai nostri giorni e chiederci che cosa abbiamo fatto della sua opera. Come se Van Gogh potesse visitare il Van Gogh museum o Dante potesse parlare con chi visita la sua casa natale.

Shakespearology è un one-man-show, una biografia, un pezzo teatrale che dà voce al Bardo inglese in persona e rovescia i ruoli abituali: dopo secoli passati a interrogare la sua vita e le sue opere, finalmente è lui che interroga il pubblico del nostro tempo. Concept e regia dei Sotterraneo

con Woody Neri e la scrittura di Daniele Villa.

Il Teatro dei Rassicurati di Montecarlo ha puntato su una stagione di qualità, con un cartellone realizzato grazie alla positiva sinergia in atto da oltre 10 anni con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, primo circuito multidisciplinare in Italia, con l’amministrazione del Comune di Montecarlo e l’associazione And Or Margini Creativi. Una sinergia che negli ultimi anni ha dato risultati veramente eccellenti.

Gli spettacoli iniziano alle 21,15

abbonamenti

intero € 60 / ridotto € 45

“under 18” € 40

biglietti

intero € 15 / ridotto € 10

carta Studente della Toscana

biglietto ridotto € 8 studenti universitari

(il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta; si consiglia l’accesso in biglietteria almeno un’ora prima dell’inizio spettacolo)





riduzioni

“biglietto futuro” under 30, possessori Carta dello spettatore FTS (solo per i biglietti), soci dell’Associazione And Or margini creativi

prevendita

Ufficio Cultura del Comune di Montecarlo via Roma 56,

dal lunedì al sabato ore 9-13 tel. 0583 229725;

culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it

Ufficio Cultura Comune di Montecarlo

tel. 0583 229725

culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it

Teatro dei Rassicurati

via Carmignani 14, 55015 Montecarlo (LU)

tel. 0583 22517