Telefonia mobile, approvato il nuovo piano

mercoledì, 30 gennaio 2019, 15:53

Il consiglio comunale nella seduta di ieri (martedì) ha approvato con i voti favorevoli della maggioranza e l'astensione dell'opposizione il nuovo piano di telefonia mobile. Il documento di pianificazione, redatto in collaborazione con una ditta specializzata, prevede che non sarà installata nessuna nuova antenna all'interno delle zone a maggiore densità abitativa dei paesi, già sature di queste infrastrutture di telecomunicazione, e nelle aree più sensibili del comune.



"Per il quarto anno consecutivo abbiamo varato un documento strategico con cui l'amministrazione comunale tutela i cittadini, il paesaggio e l'ambiente di Capannori ponendo dei limiti alla libertà di scelta che la legge dà alle compagnie telefoniche .– spiega l'assessore all'ambiente, Matteo Francesconi -. Ringrazio i consiglieri che lo hanno approvato dimostrando senso di responsabilità nella tutela dell'interesse pubblico. Senza questo atto, infatti, gli operatori del settore non avrebbero vincoli e potrebbero posizionare i loro ripetitori esclusivamente secondo il loro interesse commerciale. Con il piano, quindi, salvaguardiamo le zone più sensibili e individuiamo le nuove installazioni su siti già esistenti e in aree pubbliche anche in un'ottica di semplificazione e di un più efficiente monitoraggio".



I nuovi impianti previsti nel piano sono 26, di cui oltre il 90% sono riproposizioni rispetto al 2018. Va specificato che, come ogni anno, le richieste degli operatori mostrano solo un interesse potenziale e quindi sono da considerarsi come ipotesi. Molti dei siti scelti, quindi, potrebbero non concretizzarsi.



Questa la localizzazione: suddivisa per gestori. Tim: Lammari (cimitero e campo sportivo), località Frizzone (zona stazione sollevamento acque), San Leonardo in Treponzio (zona cimitero), Carraia (parcheggio zona industriale); Vodafone: Marlia (zona strada statale del Brennero e zona deposito acquedotto via Carlo Del Prete), Lunata (cimitero) San Ginese (cimitero), Vorno (campo sportivo), Coselli (parcheggio zona industriale), Colle di Compito (zona isola ecologica), Località La California (Monte Pianello); Wind Tre: Marlia (cimitero nuovo di Marlia a San Colombano), Località La California (Monte Pianello); Iliad: Segromigno in Monte (campo sportivo), Marlia (zona deposito acquedotto via Carlo Del Prete), Gragnano – Borgonuovo (terreno dove già sorge un ripetitore), Coselli (parcheggio zona industriale), Parezzana (via Traversa), Carraia (parcheggio zona industriale), Verciano (terreno dove già sorge un ripetitore), Capannori (area stadio), Lammari (campo sportivo), Lunata (cimitero); Linkem: Lammari (cimitero).