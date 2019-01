Piana



Tentano di rubare in una casa: 17enne li scopre e si danno alla fuga

lunedì, 21 gennaio 2019, 15:05

di eliseo biancalana

Brutta cosa i furti in casa, ma ancora più brutto che i malviventi non si facciano scrupoli neppure quando i padroni sono in casa. È quello che è successo a Porcari, dove due malintenzionati hanno provato a introdursi in una casa. Scoperti dal figlio 17enne del proprietario, si sono dati alla fuga. "Mio figlio era parecchio scioccato" ha detto oggi il padre.

Il fatto è avvenuto sabato 19 gennaio verso le 23.30. Tutta la famiglia era in casa. I genitori dormivano, mentre il 17enne stava studiando al piano terra. A un certo punto il giovane ha sentito dei rumori provenire dal piano di sopra. È allora andato a verificare quello che accedeva. "Non sono riusciti a entrare perché mio figlio ha acceso le luci in camera e quando hanno visto il movimento sono scappati – ha spiegato il padre –. Ho una tettoia davanti casa: stavano arrampicandosi per arrivare alle finestre del primo piano. Ho le persiane con le stecche regolabili: mio figlio ha aperto soltanto le stecche e ha visto uno che si stava arrampicando e l'altro che era a terra".

I due malviventi si sono allora dati alla fuga, scappando su una macchina presumibilmente guidata da un complice. La casa si trova in una corte, ma sembra che i vicini non si siano accorti di nulla. Oggi il padre si è recato ai carabinieri di Capannori per segnalare l'episodio.