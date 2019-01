Piana



Tornano a splendere le antiche vie dei lavoratori della carta

venerdì, 11 gennaio 2019, 14:39

I sentieri ci sono già, attraversano i boschi tra Villa Basilica e Pescia, solcano le strade lastricate che un tempo furono dei lavoratori della carta. A breve arriverà la cartellonistica, saranno attrezzati i punti sosta e sarà attivato l'infopoint turistico, nel comune di Villa Basilica, così da rendere il progetto un luogo vivo e operativo. Stiamo parlando del progetto “La via della carta in Toscana” (www.laviadellacarta.it) , ideato da Lucense sei anni fa e realizzato in collaborazione con il Comune di Villa Basilica e il Museo della Carta di Pescia, grazie ai fondi di Arcus e al sostegno di Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e Comune di Pescia.

Un progetto di turismo culturale che lega le province di Lucca e Pistoia e che nei prossimi mesi restituirà ufficialmente alla comunità un altro dei tanti interventi previsti, in parte già realizzati.

Proseguono infatti i lavori di restauro della Cartiera Le Carte a Pietrabuona (Pescia), che diventerà la sede definitiva del Museo della Carta: nell'ala ovest della cartiera settecentesca è già stato già inaugurato l'Archivio Storico Magnani di Pescia. A breve saranno riaperte anche le antiche vie di collegamento tra le contigue valli di Villa Basilica e Pescia, utilizzate fino a metà del Novecento dalle lavoratrici e dai lavoratori delle cartiere.

I SENTIERI. Una rete di sentieri e strade lastricate, lungo l’antico percorso dei mastri cartai, che parte da Villa Basilica e arriva fino a Pescia. Percorsi più o meno impegnativi, percorribili a piedi o in mountain bike, che conducono il visitatore alla scoperta del territorio. Erano queste le antiche vie di collegamento che venivano utilizzate, fino alla metà del ‘900, dai lavoratori delle cartiere – ma soprattutto dalle numerose lavoratrici - per raggiungere a piedi o con carri da muli i luoghi di lavoro. Per alcuni tratti esistono anche denominazioni che le caratterizzano per la funzione svolta (ad esempio, “Via delle fabbrichine”, ad indicare le donne che scendevano a lavorare alla storica cartiera Magnani). I percorsi recuperati si snodano per circa 20 km complessivi e si estendono dal versante di Villa Basilica rivolto ad occidente, (compreso tra le località Botticino e Pracando-Colognora), alla viabilità storica di collegamento con la Valle di Pescia (Calamari-Medicina-Pietrabuona-Ponte di Sorana) comprendente sia l’impluvio del torrente Torbola, che quello del torrente Pescia. Dall'infopoint, situato in località Botticino, a Villa Basilica, sarà possibile essere guidati alla scoperta del territorio fino all'altopiano delle Pizzorne.

È una storia che vive quella della carta tra Lucca e Pistoia: non solo perché a Lucca c'è il più importante distretto cartario di Europa e qui la lavorazione della carta si tramanda dal '400 a oggi. È una storia che guarda anche all'attualità e che si reinventa ogni giorno: i sentieri e i restauri da una parte, la rinascita dell'Impresa sociale Magnani (www.magnanipescia.it), che è tornata a produrre la pregiatissima “carta dei papi”, quella di Enrico Magnani di Pescia, dall'altra. E poi le mostre e i lavori condivisi con artisti contemporanei: sabato 12, infatti, il Museo della Carta di Pescia inaugurerà l'esposizione “20x15. Opere su carta per l’Archivio Storico Magnani di Pescia”, a cura di Ilaria Bernardi. Dieci artisti toscani di generazioni diverse sono stati invitati a realizzare le loro creazioni su un cartoncino 20x15 di carta Magnani. È stato inoltre chiesto loro di reinviare al Museo la piccola opera: ne è nata quindi una collettiva alla quale hanno preso parte Marco Bagnoli, Emanuele Becheri, Francesco Carone, Flavio Favelli, Riccardo Guarneri, Paolo Masi, Margherita Moscardini, Giovanni Ozzola, Remo Salvadori, Eugenia Vanni.

La mostra rimarrà visitabile, previo appuntamento, fino al 16 marzo 2019 all’Archivio Storico Magnani di Pescia – Cartiera Le Carte, Via Mammianese Nord n. 229, Pietrabuona – Pescia.