Piana : capannori



Triggiani: "Elezioni, pronta a fare un passo indietro in nome dell'unità del centrodestra"

giovedì, 17 gennaio 2019, 08:42

Elisabetta Triggiani interviene dopo che, nella giornata di ieri, Forza Italia Capannori ha tenuto a confermarle il proprio sostegno come candidato sindaco alle prossime elezioni nel comune di Capannori.



"Innanzitutto - esordisce -, vorrei ringraziare il partito per la fiducia ricevuta ad ogni livello, ed i tanti amici e simpatizzanti che in queste settimane si sono rivolti a me manifestandomi il proprio appoggio".



"Tuttavia - spiega Triggiani - quello a cui tengo maggiormente è che l'area politica di centrodestra, alla quale storicamente appartengo, giunga compatta al prossimo appuntamento elettorale. Sono usciti anche altri nomi, alcuni molto autorevoli e che conosco bene ed apprezzo. Conosco le regole della politica, so che i rapporti di forza vanno rispettati, so che ogni partito cerca equilibrio al proprio interno e nei rapporti con gli storici alleati. Questo non sempre è facile".



"Per questo annuncio - dichiara - che, pur essendo onorata della fiducia che mi viene mostrata da una forza politica, importante a livello nazionale, sono oggi pronta a fare un passo indietro in nome dell'unità del centrodestra. Inoltre, ritengo che, chiunque sarà il futuro sindaco, egli dovrà dedicarsi al nostro comune a tempo pieno. La mia professione, che sto svolgendo e voglio continuare a svolgere, mi impegna molto. In questi mesi di riflessione ho maturato l'idea che tutto ciò potrebbe rappresentare un ostacolo alla dedizione che una tale carica pubblica richiede. È però essenziale che la scelta del candidato sindaco, ricada su un candidato che, magari più di me, conosca Capannori e la sua storia politica e amministrativa. Perché questo aiuta. Aiuta i cittadini a riconoscere in un progetto politico la volontà di cambiamento e anche la garanzia che il nuovo sindaco abbia dimestichezza della macchina amministrativa, esperienza politica e la capacità di far fronte e risolvere i problemi che, da anni, insistono sul nostro territorio".



"Se tutte le forze di centro-destra si affideranno ad un candidato con un vissuto ed una storia politica capannorese - conclude Triggiani -, non sarò certo io a mettermi di traverso. Perché quello a cui tengo di più, da sempre, è il benessere dei nostri concittadini".