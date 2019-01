Piana



Trofeo Memorial Fabio Bresci: ecco le semifinaliste

mercoledì, 2 gennaio 2019, 12:30

Saranno il Tau Calcio Altopascio, il Pontedera, il Pisa e il Capezzano Pianorele quattro squadre che si batteranno per i primi quattro posti della seconda edizione della Toscana Cup - Trofeo Memorial Fabio Bresci, dedicata agli Esordienti B, 2007 e organizzata proprio dalla società altopascese.

Le gare che si sono tenute ieri, martedì 1° gennaio, hanno decretato le quattro semifinaliste. Il Tau ha sconfitto l'Oltrera, mentre il Pontedera ha battuto il Tarros Sarzana. Ha avuto la meglio anche il Pisa contro il Poggibonsi, così il Capezzano Pianore contro la Pistoiese.

Le gare riprenderanno sabato 5 gennaiocon Oltrera - Tarros Sarzana (ore 15), Poggibonsi - Pistoiese (ore 16), per le semifinali per il 5° - 8° posto, e Tau Calcio - Pontedera (ore 17) e Pisa - Capezzano Pianore (ore 18), per le semifinali per il 1° - 4° posto.

Il Trofeo Bresci chiuderà domenica 6 gennaio con le finalissime.

Ecco i risultati dei quarti di finale:

Tau Calcio - Oltrera: 5 - 0

Pontedera - Tarros Sarzana: 3 - 1

Pisa - Poggibonsi: 2 - 0

Pistoiese - Capezzano Pianore: 1 - 3