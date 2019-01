Piana : porcari



Trovati in possesso di cocaina, arrestati due coniugi

venerdì, 11 gennaio 2019, 18:50

Nella giornata di ieri il personale della squadra anticrimine del commissariato di polizia di Viareggio ha tratto in arresto due coniugi residenti a Porcari, Rachid Hakim di 30 anni di nazionalità marocchina e Sara Burchielli di 31 anni italiana, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’ambito di una georeferenziata attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga nel territorio vicino alla pineta di Torre del Lago, una pattuglia in borghese ha notato un’auto in sosta all’ingresso della pineta, dalla quale è sceso un uomo sulla trentina che si è diretto all’interno dell’area boschiva; l’auto, invece, alla cui guida c'era una donna, è ripartita celermente.

Il personale di polizia ha deciso, pertanto, di iniziare un’attività di osservazione al fine di verificare eventuali attività delittuose commesse dai due soggetti e, si è messa al pedinamento dell’auto. La macchina, dopo aver fatto un breve giro tra le vie adiacenti la pineta, si è riportata poco dopo nel punto in cui era sceso l’uomo, il quale frettolosamente e, dopo essersi guardato intorno, è risalito nuovamente sull'auto.

Gli agenti hanno deciso, a questo punto, di fermare l’auto per sottoporre a controllo. I sospetti investigativi dei poliziotti hanno trovato conferma grazie il ritrovamento addosso all’uomo di un grosso involucro in cellophane contenente all’interno sostanza di colore bianco per un peso di circa 55 grammi.

Giunti negli uffici del commissariato per gli ulteriori accertamenti, si è potuta confermare la natura stupefacente di tipo cocaina della sostanza trovata addosso all’uomo, mentre a carico dei coniugi sono emersi diversi precedenti per reati vari, alcuni dei quali legati proprio allo spaccio di droga.

Per i due coniugi è scattato, pertanto, l’arresto; mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata ai fini della sua distruzione, insieme ad un cellulare in uso all’uomo e presumibilmente utilizzato per contattare i pusher.

Stamattina i due sono stati giudicati con il rito direttissimo presso il Tribunale Penale di Lucca, a seguito del quale l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Lucca, mentre alla donna è stata sottoposta la misura del divieto di dimora dal comune di Viareggio.

Sono in corso ulteriori attività investigative al fine di monitorare e contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanza stupefacente nel territorio in questione.