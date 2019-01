Un murales dedicato a Primo Levi

Altri articoli in Piana

mercoledì, 30 gennaio 2019, 15:27

mercoledì, 30 gennaio 2019, 14:59

Da oggi al via il trasferimento sul piazzale dei contenitori vuoti destinati alle aziende. Presto, all’interno dell’edificio, anche un punto di distribuzione materiali rivolto ai cittadini

mercoledì, 30 gennaio 2019, 14:49

Due successi esterni e un pareggio casalingo per le formazioni giovanili del Tau calcio nel fine settimana. Affermazioni sia per gli Allievi B che per i Giovanissimi Elite che battono rispettivamente Affrico e Margine Coperta mantenendo il primato in classifica

mercoledì, 30 gennaio 2019, 12:41

Le segreterie provinciali Fistel-Cisl e Slc-Cgil segnalano un fatto avvenuto la scorsa settimana alle Cartiere Carrara div. Converting di Carraia durante la periodica visita medico sanitaria

mercoledì, 30 gennaio 2019, 12:36

Edizione in grande stile per la prossima Mostra Antiche Camelie della Lucchesia che quest'anno compie 30 anni e che sarà inaugurata sabato 16 marzo alle ore 10.00 e si svolgerà su quattro fine settimana: 16-17 marzo, 23-24 marzo, 30-31 marzo, 6-7 aprile

mercoledì, 30 gennaio 2019, 12:01

Brutta tegola per il Bama Altopascio alla vigilia della fase decisiva del campionato. Domenico De Falco, già assente nel turno precedente con Pino Firenze, si é accasciato a terra domenica scorsa a Castelfiorentino per il riacutizzarsi dello stesso guaio muscolare