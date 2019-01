Un video racconta la “Via della memoria” di Capannori

Altri articoli in Piana

venerdì, 25 gennaio 2019, 17:13

L’annuncio è stato dato, in conferenza stampa, dallo stesso Fantozzi, assieme al Portavoce Regionale di Fdi, Francesco Torselli, al capogruppo in Consiglio Regionale, Paolo Marcheschi ed all’onorevole Riccardo Zucconi, deputato eletto nel collegio uninominale di Lucca

venerdì, 25 gennaio 2019, 15:51

La fibra è in dirittura di arrivo. Martedì appuntamento a Roma fra Infratel e Telecom per definire gli ultimi dettagli dell'accordo per l'utilizzo della fibra sul territorio Porcarese. Telecom sfrutterà la rete della fibra implementata da Infratel, la quale ha già raggiunto tutti gli armadi telefonici (di proprietà Telecom) presenti...

venerdì, 25 gennaio 2019, 14:47

Nell'ambito del programma di iniziative promosse dal Comune in occasione della 'Giornata della Memoria' domenica allo stadio di Marlia si svolgerà il '2° Memorial' Erno Egri Erbstein', un quadrangolare di calcio giovanile con la partecipazione delle squadre Folgor Marlia, Folgore Segromigno, Pieve San Paolo e Torino FC e la collaborazione...

venerdì, 25 gennaio 2019, 14:29

Nel 2019 tutte le tasse e le tariffe del Comune di Capannori rimarranno invariate. Per il quinto anno consecutivo l’amministrazione Menesini conferma di non voler aumentare la contribuzione a carico del cittadino

venerdì, 25 gennaio 2019, 10:19

Continua il confronto con l'Olimpo della classifica per il Bama Altopascio. Dopo Agliana (seconda) e Pino Firenze (capolista), i rosablu saranno di scena, domenica alle 18, sul campo della terza (in gruppo) Castelfiorentino

venerdì, 25 gennaio 2019, 10:11

Nella serata ieri i carabinieri del comando provinciale di Lucca hanno eseguito un ulteriore servizio straordinario di controllo del territorio, che ha interessato l’area della piana. Nell’ambito del servizio sono state controllate nel complesso 40 auto e circa 60 persone. Tra queste, cinque sono state denunciate in stato di libertà