Via agli investimenti, 30 mila euro di lavori assegnati per la sicurezza stradale

sabato, 5 gennaio 2019, 13:17

Sono già stati assegnati dagli uffici tecnici comunali alle rispettive ditte, affinché avviino i lavori, i primi interventi pubblici del nuovo anno. Così l'amministrazione comunale inaugura il 2019 tenendo fede all'impegno di completare il mandato del sindaco Vittorio Fantozzi puntando sul tema della sicurezza stradale, campo in cui Montecarlo ha fortemente investito nel tempo, procedendo a realizzare opere su tutto il territorio.

Con questa prima tranche di interventi, per un importo complessivo di trentamila euro, si provvederà alla fornitura e posa in opera di barriere stradali lungo il tratto di via del tredici che supera il rio Tassinaia, in ingresso da località San Giuseppe, ed il tratto di via Carlo IV che collega al capoluogo la viabilità proveniente dal versante della Valdinievole. Interventi che, oltre a garantire la dovuta sicurezza per la circolazione, sperimenterà l'uso del corten in considerazione di una maggiore attenzione all'uso di materiali consoni anche alla bellezza del paesaggio.

Altro intervento atteso, discusso e reso possibile grazie alla collaborazione con la cittadinanza ore e, invece, la realizzazione a completamento del marciapiede in località Caporaletto a San Salvatore tale da mettere in sicurezza i pedoni lungo il tratto più abitato percorso dalla via provinciale mammianese.

Entrambi gli interventi, assegnati formalmente, inizieranno a breve per completarsi con i primi mesi dell'anno.

"Partiamo senza indugio rispettando la programmazione degli investimenti - dichiara il Sindaco - avviando uno dopo l'altro gli interventi che l'amministrazione ha concordato nel proprio mandato in aderenza alle necessità e richieste della comunità montecarlese".