Vincono Allievi e Giovanissimi Elite. Pareggiano gli Allievi B

Altri articoli in Piana

lunedì, 14 gennaio 2019, 17:51

Conferenze, presentazioni di libri, proiezioni cinematografiche, seminari, laboratori esperienziali, pratiche filosofiche per ragazzi, letture per bambini. Queste le numerose e variegate attività in sui si articola la manifestazione ' Le emozioni che muovono il mondo'

lunedì, 14 gennaio 2019, 11:56

Emanuele Carrara lascia il suo incarico di rappresentante del comune di Porcari in Acquapur. Sono stati sette anni di intenso e proficuo lavoro al servizio dell’azienda e dei cittadini, durante i quali sono stati raggiunti risultati di grande spessore.

lunedì, 14 gennaio 2019, 11:53

L'attore autore e regista pluripremiato, che ha lavorato in tv insieme a Serena Dandini, inaugura la nuova stagione di prosa con un'opera frutto del mix dei suoi successi precedenti con i personaggi di Laika, Pueblo e di un terzo lavoro ancora in stesura

lunedì, 14 gennaio 2019, 09:54

Anche i cittadini e i tecnici che operano sul territorio nell'atto di presentazione di una pratica edilizia, dovranno certificare la conformità ai piani e alle varie norme vigenti e essere informati sulle procedure da seguire

lunedì, 14 gennaio 2019, 09:51

Prenderà il via il 3 febbraio la 40^ edizione del Carnovale Porcarese, che come ogni anno riempirà di musica e di colori la Piazza Felice Orsi, per cinque domeniche consecutive

lunedì, 14 gennaio 2019, 09:23

Nella gara del girone C del campionato under 18 femminile, prestazione alquanto negativa della Polisportiva Volley Capannori che sul proprio campo della palestra dell’Istituto Comprensivo Marco Da Valle di Capannori, subisce una schiacciante sconfitta