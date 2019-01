Piana



Vincono Allievi Elite e B. Pareggiano i Giovanissimi Elite

lunedì, 21 gennaio 2019, 17:02

Vincono gli Allievi Elite e B. Pareggiano i Giovanissimi, pareggiano gli Allievi B, che mantengono comunque il primo posto in classifica.

Gli Allievi Elitedi mister Giuli vincono per 5 a 0 contro la Lastrigiana. Il primo gol arriva al 36' con Pratesi, dopo una serie di occasioni non andate a segno. Nella ripresa è di nuovo il Tau a dominare l'incontro: prima con Sauro, al 48', poi di nuovo Pratesi al 49' che firma il 3 a 0 grazie all'assist di Gaddini. Al 56' è Gaddini che insacca, per poi raddoppiare e firmare il gol del 5 a 0 al 67' grazie al cross al centro di Magini.

Il Tau si mantiene in seconda posizione, a quattro punti dalla capolista, Cattolica Virtus. Prossima settiman: Tau Calcio - Floria 2000.

Tau Calcio - Lastrigiana 5 - 0

TAU CALCIO: Donati, Magini G., Muccioli, Rinaldi, Fanani, Gori, Sauro, Pratesi, Amato, Magini L., Gaddini. A disp.: Marconi, Egger, Margheri, Pini, Rombi, D Andrea Pisani, Menconi, Tartarini. All.: Giuli Simone

LASTRIGIANA: Giannini, Belli, Galluzzi, Bianchi, Borgioli, Pratesi, Bussolini, Alderotti, Tognazzi, Cossari, Taddei. A disp.: Mocanu Sebastiano, Giampaia, Cioni, Frizzi. All.: Bartalucci Rossano

RETI: Gaddini, Pratesi, Sauro, Pratesi, Gaddini

Dopo il pareggio della scorsa settimana tornano alla vittoria gli Allievi Bche battono per 3 a 0 la Fortis Juventus. Dopo due minuti passa in vantaggio il Tau con Bachini. Poco dopo è di nuovo la formazione amaranto ad attaccare e a trovare il gol con Bellucci. Nella ripresa si verifica la stessa situazione del primo tempo e al 21' Bini realizza il 3 a 0.

I ragazzi di mister Bozzi mantengono il primo posto in classifica e la prossima settimana incontreranno l'Affrico fuori casa.

Tau Calcio - Fortis Juventus 3 - 0

TAU CALCIO: Marconi, Iannello, Pallanti, Tragni, Amorusi, Filieri, Selmi, Silvano, Bachini, D Andrea Pisani, Bellucci. A disp.: Abutoaei, Lentini, Lartini, Bini, Marchetti, Coppola, Tavanti, Menconi. All.: Bozzi Francesco.

FORTIS JUVENTUS: Tassini, Bruscaglioni, Aidem, Ermini, Maretti Ma., Calvanelli, Petruzzi, Benci, Caleca, Jori, Pierottoli. A disp.: Caiazza, Zanieri, Guidalotti, Barzagli, Dallai, Bianchini. All.: Care Alessandro.

RETI: Bini, Bachini, Bellucci

Pareggiano invece i Giovanissimi Elitecontro la Lastrigiana. I primi quindici minuti di gioco vedono il Tau spingere forte, ma la squadra subisce il goal degli avversari che ripartono in contropiede. Pareggia la formazione amaranto nella ripresa con Tirinnanzi su assist di Cecilia. per i Giovanissimi Elite che battono per 7 a 0 la Fortis Juventus.

Dal primo posto in classifica, il Tau si prepara a incontrare il Margine Coperta.

Lastrigiana - Tau Calcio 1 - 1

LASTRIGIANA: Dovico, Torniai, Bindi, Rab, Mugnaini, Banti, Bardi, D'Alessandro, Frroku, Leoncini, Ciappi. A disp.: Mannini, Ballini, Marano, Grossi, Di Gioia. All.: Di Francesco Lorenzo.

TAU CALCIO: Di Biagio, Lleshi, Di Vita, Ceccarelli, Quilici, Cecilia, Fiorentini G., Bartolini, Ceraolo, Manfredi, Tirinnanzi. A disp.: Ilie, Oliva, Giannotti, Marioni, Carmignani, Gigante, Lari, Pittalis. All.: Pucci Gabriel.

RETI: Tirinnanzi, Ciappi.