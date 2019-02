100 mila euro per la scuola materna dalla Fondazione Cassa di Risparmio

Altri articoli in Piana

mercoledì, 13 febbraio 2019, 17:24

La realtà del ghetto di Terezin, che durante la Seconda Guerra Mondiale ospitò decine di migliaia di ebrei, vista attraverso i disegni di Helga Weissova, una bambina di 12 anni che fu deportata nella città-fortezza della Repubblica Ceca il 10 dicembre 1941 assieme ai genitori.

mercoledì, 13 febbraio 2019, 16:31

Uno spazio dedicato ai "Martiri delle Foibe", è questa la richiesta che CasaPound Italia ha protocollato presso il Comune di Capannori. A ridosso della data del 10 febbraio, "Giorno del Ricordo", la sezione della Piana di Lucca ha deciso di invitare l'amministrazione a colmare una lacuna ritenuta inaccettabile

mercoledì, 13 febbraio 2019, 16:17

Aliquote e tariffe invariate per i cittadini (come ad esempio per i servizi a domanda individuale come asilo nido, mensa e trasporto scolastico) e nessuna imposta aggiuntiva, conferma del sostegno alle famiglie in difficoltà economica con l'attuazione di agevolazioni e sgravi, implementazione delle risorse per l’anno in corso in alcuni...

mercoledì, 13 febbraio 2019, 16:03

Sono in corso le operazioni per installare i pannelli fonoassorbenti nelle sale dedicate al pranzo delle scuole materne ed elementari del territorio (Altopascio, Badia Pozzeveri, Marginone, Spianate, Chimenti): ambienti completamente rinnovati grazie anche ai lavori di tinteggiatura e sistemazione realizzati durante le vacanze natalizie

mercoledì, 13 febbraio 2019, 13:18

Materiali ingombranti, oggetti vecchi da buttare, componenti dell'arredamento e della cucina, ovvero come abbandonare cose inutilizzate direttamente in strada. È successo per quattro volte ad Altopascio nel mese di febbraio e tutti gli episodi sono stati ripresi dalla telecamera ambientale "No dumping"

mercoledì, 13 febbraio 2019, 12:49

Torna lo stage formazione gratuito firmato Inter e Tau Calcio Altopascio. Dopo il successo della scorsa settimana con Fabio Pesatori, coordinatore tecnico U9, U10 e U11 dell'F.C. Internazionale, che si è concentrato sulla categoria Pulcini, è ora la volta di Paolo Migliavaccae il suo "Metodologia e Programmazione: Categoria Esordienti"