Piana



A Capannori un'iniziativa sui temi dell'economia civile

martedì, 5 febbraio 2019, 10:05

Incontro pubblico giovedì 7 febbraio alle 18, promosso a Capannori da "Sinistra con", durante il quale sarà presentato il libro di Vittorio Cogliati Dozza, già presidente nazionale di Lega Ambiente.



In un mondo occidentale che sembra dibattersi tra i due poli della crisi della globalizzazione neoliberista e la montante marea nazional populista, esiste un'economia che non dipende dalle scelte delle multinazionali, dalle lobby dei combustibili fossili, da coloro che impongono prodotti, consumi e stili di vita non sostenibili. E' la cosiddetta green economy, fatta ad esempio di agricoltura biologica, produzioni non inquinanti, energie rinnovabili. Ma anche l'economia circolare, che punta a reingegnerizzare le modalità di progettare e produrre beni e servizi superando il concetto stesso di scarto e rifiuto. O l'economia civile basata su principi di reciprocità e fratellanza. Ma possono affermarsi queste nuove forme di economia senza una società e un mercato in grado di supportarli? In realtà anche nel nostro paese esiste già un vasto movimento orizzontale che possiamo definire "green society" fatta di realtà e persone amiche dell'ambiente e del futuro, della legalità e della solidarietà. Un arcipelago spesso sconosciuto ai media e ignorato dai decisori politici, da cui emergono nuovi bisogni e desideri che creano socialità, ma anche mercato e consumi sostenibili.



Vittorio Cogliati Dezza, già presidente di Legambiente, descrive nel suo libro "Alla scoperta della green society" 101 esperienze ed esempi di ciò che si può intendere come società verde, un movimento in forte crescita. Scopriamo quindi insieme la green society e le condizioni per cui possa affermarsi come alternativa alla crisi attuale.



L'incontro sarà coordinato da Maurizio Perna di "Sinistra con" e da Alessio Ciacci, ecomanager e personaggio ambiente 2013. Insieme all'autore del libro, parteciperanno soggetti del territorio di Lucca e Capannori impegnati attivamente in molti progetti e attività di economia civile e green society.