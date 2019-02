Piana



A Carraia sarà realizzato un parco attrezzato a verde

sabato, 2 febbraio 2019, 11:27

A Carraia sarà realizzato un parco pubblico attrezzato a verde con giochi per bambini e panchine. Nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato l'avvio del procedimento per la realizzazione di questa importante opera nell'ambito di un accordo tra il comune ed un privato che realizzerà anche un ingresso carrabile ad un terreno di sua proprietà adiacente al parco.

La nuova area verde attrezzata si estenderà per circa 900 metri quadrati nella zona situata tra la scuola dell'infanzia di Carraia e il parcheggio pubblico e vi si accederà dal parcheggio di via di Carraia. Sempre nell'ambito dell'accordo il privato riqualificherà anche il percorso pedonale protetto che si trova tra la scuola e il parcheggio pubblico che necessita di lavori di manutenzione. Tutti questi interventi saranno a carico del privato.

"Prosegue il progetto di realizzazione di "Un parco in ogni paese" che l'amministrazione sta portando avanti da diversi mesi per dotare ogni comunità di spazi di aggregazione, gioco per i più piccoli e di incontro per la comunità. Con questa azione avviata ieri dalla giunta si uniscono tre interventi importante, perché oltre a dotare la frazione di Carraia di uno spazio verde attrezzato a disposizione dei cittadini per il loro tempo libero di cui si sentiva la necessità - e che si unisce all'altro spazio restituito alla comunità nell'area dell'ex Casello - andiamo a risolvere una problematica con un privato che si trascinava da anni – spiega la vice sindaca Silvia Amadei -. Importante anche la riqualificazione del percorso pedonale tra il parcheggio e la scuola che così potrà essere utilizzabile al meglio e creare condizioni di maggiore sicurezza per le famiglie".

Questo progetto dovrà essere approvato dal consiglio comunale insieme alla variante urbanistica necessaria per la sua realizzazione.