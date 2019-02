Piana



A Montecarlo nasce il primo comitato dei sovranisti e conservatori con Giorgia Meloni

giovedì, 21 febbraio 2019, 09:47

Si è costituito formalmente in provincia di Lucca, a Montecarlo, per mano del primo cittadino Vittorio Fantozzi (oggi anche responsabile regionale degli Enti Locali di Fratelli d'Italia) il primo comitato dei sovranisti e conservatori con Giorgia Meloni.



Territori e comunità si mobilitano, come sempre dal basso con l'obiettivo di diffondere il messaggio di Giorgia Meloni all'indomani di una data storica per la nuova destra italiana, con l'ingresso sancito a Roma di Fratelli d'Italia nell'Acre, l'alleanza che in Europa unisce oltre 30 partiti sovranisti, conservatori e riformisti uniti dai valori di centrodestra espressi nella Dichiarazione di Reykjavik: dalla libertà individuale, alla sovranità nazionale, alla democrazia parlamentare, alla proprietà privata, al libero commercio, ai valori familiari.



"Il messaggio di Giorgia Meloni è chiaro e vincente - sottolinea Vittorio Fantozzi - portare più Italia in Europa. L'obiettivo è difendere il nostro interesse nazionale, le nostre imprese, i nostri prodotti, il nostro lavoro, i nostri confini e la nostra identità. Per farlo occorre il voto degli italiani il 26 maggio. La costituzione di questo primo comitato dei sovranisti e conservatori rappresenta il veicolo migliore per discutere e far crescere l'unica proposta politica capace di dare risposte ai problemi quotidiani del nostro paese. Lavoreremo, oltre i nostri confini di partito, con ogni energia ed espressione civica che abbia a cuore l'interesse ed il progresso della nostra comunità nazionale in una Europa più aderente ed attenta agli interessi delle sua diverse comunità nazionali".



Per informazioni ed adesioni, in attesa del primo incontro aperto, basta rivolgersi a Vittorio Fantozzi 3464003883 o scrivere a sovranisticonservatotilucca@gmail.com