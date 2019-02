A Porcari “Incontro al sole” liberamente ispirato al romanzo “L’ultimo giorno di sole” di Giorgio Faletti

Altri articoli in Piana

giovedì, 14 febbraio 2019, 16:28

Simone Di Stefano, segretario nazionale di CasaPound Italia, sarà a Marlia sabato pomeriggio alle 15. Di Stefano, impegnato in un tour in Toscana, interverrà anche presso la sede di CasaPound nella Piana di Lucca, in via delle Chiesa a Marlia

giovedì, 14 febbraio 2019, 15:04

Nella 17^ giornata del campionato under 18 femminile, nel girone C, la Polisportiva Volley Capannori torna alla vittoria piena, dopo due turni in cui ha racimolato solo un punto, battendo nettamente, nell’esterna a Lido di Camaiore, l’Upc Lido.

giovedì, 14 febbraio 2019, 14:32

Si è chiuso ieri sera, con un’assemblea molto partecipata nella sala della Chiesa di Santo Stefano a Verciano, la serie di incontri pubblici che il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, assieme al Comune di Capannori, ha organizzato per presentare il piano straordinario dell’Ente consortile per il recupero del reticolo...

giovedì, 14 febbraio 2019, 11:45

E' stata completata da parte del comune la messa in sicurezza e la riqualificazione della frana di Ruota grazie anche ad un finanziamento regionale di 1 milione e 350 mila euro nell'ambito degli interventi per la difesa del suolo

giovedì, 14 febbraio 2019, 11:00

Continua il progetto '...E io ti cullerò' promosso dall'associazione Paideia e dal comune di Capannori con due percorsi. Il primo corso dedicato alle donne e agli uomini in attesa di un figlio prenderà il via martedì 19 febbraio alle ore 21.15 nella sede del nido comunale 'Il Grillo parlante' a...

giovedì, 14 febbraio 2019, 10:24

Torna l'appuntamento con il ciclo di incontri di lettura ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni denominati "Nati per Leggere". Sabato 16 febbraio, dalle 10 alle 11, alla biblioteca di Porcari i lettori racconteranno a bambini e genitori delle bellissime storie