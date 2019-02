Piana



A Verciano decine di persone per l’assemblea del Consorzio sui lavori di recupero alle canalette irrigue: ecco la mappa degli interventi

giovedì, 14 febbraio 2019, 14:32

Si è chiuso ieri sera, con un’assemblea molto partecipata nella sala della Chiesa di Santo Stefano a Verciano, la serie di incontri pubblici che il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, assieme al Comune di Capannori, ha organizzato per presentare il piano straordinario dell’Ente consortile per il recupero del reticolo irriguo del territorio: un investimento di oltre 450mila euro, per opere già in corso, per lo sfalcio della vegetazione presente nell’alveo, per escavazioni e per il rifacimento di muretti.



Oltre al presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi e ai tecnici consortili, in rappresentanza del Comune c’erano l’assessore all’ambiente Matteo Francesconi e il presidente del Consiglio comunale Claudio Ghilardi.



“Gli interventi sono in corso, e si concluderanno entro l’avvio della stagione irrigua – spiega il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – In questo piano straordinario investiamo 450mila euro: che sono risorse aggiuntive, rispetto ai 200mila euro che ogni anno il Consorzio stanzia per la manutenzione delle canalette. Intervenire su questo reticolo è importante: perché così facendo garantiamo una maggiore sicurezza idraulica, più acqua da destinare all’agricoltura ed un rifornimento maggiore delle falde acquifere”.



“Il piano di interventi è stato costruito in maniera partecipativa e coordinata col territorio, e queste assemblee pubbliche sono a dimostrarlo – sottolineano Claudio Ghilardi e Matteo Francesconi - Insieme stiamo realizzando una serie di opere molto articolata, che risponde alle esigenze dei cittadini e degli agricoltori del territorio”.



Nella area centrale del Capannorese, gli interventi riguardano: Canaletta Corte Biagi, Canaletta Corte Cucchi, Canaletta Via dei Marchi, Canaletta A Chiasso, Canaletta Corte Felicioni, Canaletta Corte Paoletti, Canaletta Corte Dini, Canaletta alla Cantoniera, Fosso di Toringo, Canaletta Corte Tani, Fanuccio di Levante, Canaletta Ozzoretto, Canaletta Corte Romani, Canale Ozzoretto”.