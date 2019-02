Ad Artemisia il seminario "Paura e speranza"

Altri articoli in Piana

martedì, 19 febbraio 2019, 11:44

La politica dei “Rifiuti Zero” di Capannori continua a fare scuola. Nei giorni scorsi docenti e studenti del corso di laurea magistrale di Scienze Ambientali dell’Università di Pisa hanno incontrato l’amministrazione Menesini per approfondire le buone pratiche relative sulla raccolta differenziata e sul riuso

martedì, 19 febbraio 2019, 11:15

Si terrà lunedì 4 marzo alle 21 nell'auditorium Da Massa Carrara l'atteso incontro pubblico sulla qualità dell'aria, organizzato dall'amministrazione comunale di Porcari anche con lo scopo di rendere pubblici i risultati dello studio svolto sulla centralina di via Cavanis, che fu riattivata con fondi comunali per un anno

lunedì, 18 febbraio 2019, 17:39

C'è un segreto nel successo, e si chiama caparbietà, perseveranza, voglia di farcela a tutti i costi, mescolata ad un sorriso irresistibile, ad una faccia da bravo ragazzo e da una scintilla geniale che fanno un nome: Damiano Carrara

lunedì, 18 febbraio 2019, 14:16

Promosso dal Comune assieme a Club e Cooperativa Odissea, sarà a costo zero per l’Ente e per i genitori. L’assessore Cecchetti: “Vogliamo che il ritorno a casa sia un momento in cui ci si diverte e si prevengono le conflittualità”

lunedì, 18 febbraio 2019, 14:01

Vincono Allievi Elite e Giovanissimi Elite e B, pareggiano gli Allievi B nel super match con la Cattolica Virtus. Ecco le partite nel dettaglio

lunedì, 18 febbraio 2019, 14:00

Un confronto tra l’esperienza Rifiuti Zero della piana di Lucca e quella della baia di San Francisco. Questo al centro dell'incontro, aperto alla cittadinanza e fissato per giovedì 21 febbraio alle 16.30, organizzato dal Centro ricerca rifiuti zero nella sua sede al Polo tecnologico di Segromigno in Monte