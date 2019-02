Addio a Vittoria, la cittadina più anziana di Porcari

Altri articoli in Piana

lunedì, 18 febbraio 2019, 14:16

Promosso dal Comune assieme a Club e Cooperativa Odissea, sarà a costo zero per l’Ente e per i genitori. L’assessore Cecchetti: “Vogliamo che il ritorno a casa sia un momento in cui ci si diverte e si prevengono le conflittualità”

lunedì, 18 febbraio 2019, 14:01

Vincono Allievi Elite e Giovanissimi Elite e B, pareggiano gli Allievi B nel super match con la Cattolica Virtus. Ecco le partite nel dettaglio

lunedì, 18 febbraio 2019, 14:00

Un confronto tra l’esperienza Rifiuti Zero della piana di Lucca e quella della baia di San Francisco. Questo al centro dell'incontro, aperto alla cittadinanza e fissato per giovedì 21 febbraio alle 16.30, organizzato dal Centro ricerca rifiuti zero nella sua sede al Polo tecnologico di Segromigno in Monte

lunedì, 18 febbraio 2019, 11:09

Mercoledì 20 febbraio alle 18,30 nella sede della Fondazione Lazzareschi a Porcari, il R.Club Montecarlo Piana di Lucca organizza un incontro aperto al pubblico a "Tu per tu" con la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi

lunedì, 18 febbraio 2019, 08:49

La Farmacia Biagi Capannori si mette alle spalle lo stop interno contro la capolista Carrara e torna subito al successo nel derby contro i Lucca Skywalkers (65-59) nel campionato di Promozione

domenica, 17 febbraio 2019, 17:12

Si è svolta ieri la tappa lucchese del tour toscano di Simone Di Stefano, segretario nazionale di CasaPound Italia. Un centinaio di persone hanno ascoltato il suo intervento presso la sede di Marlia del movimento