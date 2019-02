Piana : porcari



Adeguamento antisismico, 400 mila euro per le scuole

venerdì, 1 febbraio 2019, 17:17

Un finanziamento di ben 400 mila euro sarà presto erogato dalla Regione Toscana a favore del comune di Porcari per la messa in sicurezza sismica degli edifici scolastici. Ne danno notizia Franco Fanucchi, assessore Lavori Pubblici comune di Porcari e Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd.

“Alcuni giorni orsono abbiamo ricevuto una lettera dalla Regione Toscana che ci individuava con decreto, come assegnatari di un finanziamento di 400.000 euro da destinarsi alla messa in sicurezza sismica delle nostre scuole. – spiega Fanucchi - È stata per noi una bellissima notizia in quanto, in questo modo, possiamo finanziare metà dell'intervento di 800.000 euro sulla scuola primaria Orsi, il cui progetto definitivo è stato approvato ieri dalla Giunta comunale. Come abbiamo,sempre ripetuto, ci siamo posti degli obiettivi ben definiti e cioè quelli di mettere in sicurezza sismica le scuole esistenti come abbiamo fatto con la media Pea e proseguire con la primaria anche intercettando dei finanziamenti locali; cosa questa che come si vede sta puntualmente accadendo. Una volta ultimata la messa in sicurezza della scuola primaria, ci concentreremo sulla nuova scuola il cui progetto è già contenuto nel bilancio 2019”.

“Ho sempre sostenuto che scuole più belle e sicure per i nostri ragazzi siano un obiettivo prioritario per chiunque, a ogni livello, rivesta ruoli istituzionali, su questo i governi Renzi e Gentiloni avevano determinato una netta inversione di tendenza, investendo ingenti risorse. – spiega Baccelli – L’attenzione della Toscana sul fronte dell’edilizia scolastica è stata ben chiara fin dall’inizio di questa legislatura, con la scelta di destinare risorse regionali per risolvere casi di urgente criticità e affrontare necessari interventi di messa in sicurezza. Non posso che apprezzare che Porcari abbia risposto in questo modo all’opportunità messa in campo, in questo modo sarà possibile quindi portare avanti progetti attesi da tutta la cittadinanza”.

Sull’argomento interviene anche la consigliera del comune di Porcari, Eleonora Lamandini, che fra i suoi incarichi ha anche quello della ricerca dei bandi e dei finanziamenti: “siamo felici di aver ottenuto questo risultato importante. Non è semplice intercettare finanziamenti per le opere che intendiamo realizzare, ma ci stiamo tutti impegnando affinché questo costante lavoro di ricerca dia i risultati sperati”.