Al museo Athena i disegni di Helga Weissova sul ghetto di Terezin

mercoledì, 13 febbraio 2019, 16:40

Un contributo pari a 100 mila euro per gli interventi previsti dall’amministrazione comunale per la scuola materna “G. Marconi” di Montecarlo. Questo l’importo concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio nel bando sull’edilizia scolastica del triennio 2019-2021 per l’intervento di miglioramento sismico e di adeguamento funzionale dell’edificio promosso dal comune

mercoledì, 13 febbraio 2019, 16:31

Uno spazio dedicato ai "Martiri delle Foibe", è questa la richiesta che CasaPound Italia ha protocollato presso il Comune di Capannori. A ridosso della data del 10 febbraio, "Giorno del Ricordo", la sezione della Piana di Lucca ha deciso di invitare l'amministrazione a colmare una lacuna ritenuta inaccettabile

mercoledì, 13 febbraio 2019, 16:17

Aliquote e tariffe invariate per i cittadini (come ad esempio per i servizi a domanda individuale come asilo nido, mensa e trasporto scolastico) e nessuna imposta aggiuntiva, conferma del sostegno alle famiglie in difficoltà economica con l'attuazione di agevolazioni e sgravi, implementazione delle risorse per l’anno in corso in alcuni...

mercoledì, 13 febbraio 2019, 16:03

Sono in corso le operazioni per installare i pannelli fonoassorbenti nelle sale dedicate al pranzo delle scuole materne ed elementari del territorio (Altopascio, Badia Pozzeveri, Marginone, Spianate, Chimenti): ambienti completamente rinnovati grazie anche ai lavori di tinteggiatura e sistemazione realizzati durante le vacanze natalizie

mercoledì, 13 febbraio 2019, 13:18

Materiali ingombranti, oggetti vecchi da buttare, componenti dell'arredamento e della cucina, ovvero come abbandonare cose inutilizzate direttamente in strada. È successo per quattro volte ad Altopascio nel mese di febbraio e tutti gli episodi sono stati ripresi dalla telecamera ambientale "No dumping"

mercoledì, 13 febbraio 2019, 12:49

Torna lo stage formazione gratuito firmato Inter e Tau Calcio Altopascio. Dopo il successo della scorsa settimana con Fabio Pesatori, coordinatore tecnico U9, U10 e U11 dell'F.C. Internazionale, che si è concentrato sulla categoria Pulcini, è ora la volta di Paolo Migliavaccae il suo "Metodologia e Programmazione: Categoria Esordienti"