Al Rassicurati “La palla al piede” commedia brillante di Georges Feydeau

sabato, 2 febbraio 2019, 19:19

Domenica 3 febbraio alle ore 16.30, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo si terrà il secondo appuntamento della ventiseiesima edizione della rassegna teatrale “Chi è di scena! Montecarlo 2019” organizzata dalla F.I.T.A. Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Montecarlo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Domenica 3 febbraio 2019 - ore 16:30

Teatro dei Rassicurati di Montecarlo

Compagnia Teatro Studio

“La palla al piede” commedia brillante di Georges Feydeau

Lo spettacolo

Georges Feydeau (Parigi 1862-1921) è comunemente riconosciuto come il maestro del vaudeville, un genere teatrale che spopolò in Europa nell’800 nel periodo della Belle Époque ma che ha ispirato anche molti autori comici del ‘900, tra cui il napoletano Scarpetta. Questo teatro privilegia il puro divertimento con commedie che prendono di mira i difetti e le debolezze del genere umano con particolare attenzione al modus vivendi delle classi borghesi medio alte. Mogli e mariti fedifraghi, amanti spesso ansiogeni, artisti squattrinati, mercanti avidi e politici senza scrupoli sono i protagonisti delle commedie del vaudeville e in Feydeau questi personaggi sono calati in trame paradossali e situazioni tragicomiche ai limiti del sadismo. Lo scrittore che era anche il regista delle sue commedie curava nei minimi dettagli la recitazione che doveva essere scattante e sopra le righe con gag continue e ritmi sostenuti per creare una macchina dalla comicità perfetta e questo lavoro che nasce da un adattamento de “La palla al piede”, commedia dalla durata oggi improponibile, è tra i più emblematici di questo stile.

Il protagonista Bois D’Enghien, compagno di una cantante ma segretamente fidanzato con un’altra più giovane e più ricca, deve sempre inventarsi qualcosa per evitare di essere scoperto e l’armadio è il fulcro dei suoi nascondimenti, le acrobazie e i rischi cui l’autore lo sottopone che come detto sono una costante in Feydeau e creano un effetto comico esponenziale. Nella storia entrano poi altri esilaranti personaggi tra i quali un giornalista de Le Figaro affetto da alitosi, un surreale galoppino di notaio musicista per diletto, un’insegnante d'inglese con problemi di comunicazione, un suocero vecchio stile e per finire un generale sudamericano follemente innamorato della cantante. In questo contesto di personaggi comicamente maldestri che creano tutta una serie di situazioni paradossali brillano per acume e verve le due protagoniste della commedia Lucette e Viviane che riescono infine a indirizzare la vicenda verso il lieto fine.

PERSONAGGI / INTERPRETI

Lucette / Barbara Marangoni

Viviane / Silvia Parenti

Sig. Duverger / Roberto Birindelli

Marceline • Miss Betting / Paola Mencarini

Bois D’Enghien / Claudio Andreotti

Generale Rodriguez / Valerio Marino

Bouzin / Alessandro Pingitore

De Chenneviette / Vincenzo Abbruscato

Fontanet / Francesco Cosci

Firmin / Marco Minghi

Elementi di scena: Alessandro Meozzi

Tecnico luci: Salvatore Lardieri

Regia di ROBERTO BIRINDELLI

Il prossimo appuntamento della rassegna:

Domenica 10 febbraio 2019 - ore 16:30

Compagnia Teatro dell’Accadente

“Le serve” di Jean Genet

Genere: drammatico

Note di servizio

Il biglietto d’ingresso costa € 7,00 (speciale per tesserati F.I.T.A., mediante esibizione di tessera in corso di validità, € 5,00) ed è possibile sottoscrivere l’abbonamento all’intera stagione (10 spettacoli) al costo di € 60,00.

Per informazioni e prenotazioni, si può contattare Rita al numero 320/6320032 o alla casella di posta elettronica fitalucca@gmail.com.

Tutti i programmi delle rassegne teatrali organizzate dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it.