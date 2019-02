Al teatro dei Rassicurati la compagnia La Ribalta di Gallicano in “Giacomo Puccini, ultimo atto” di Ettore Brogi

Altri articoli in Piana

sabato, 16 febbraio 2019, 16:00

Funziona lo sportello istituito dall’amministrazione Menesini per fornire ai cittadini informazioni sul progetto definitivo dei sottopassi e del raddoppio ferroviario predisposto da Rfi

sabato, 16 febbraio 2019, 13:29

Via di Ruota, nel tratto che era stato interessato da un vasto movimento franoso a causa della pioggia, è tornata a essere sicura. Il corpo stradale, dove si era verificato un cedimento che aveva formato uno "scalino" variabile fra 15 e 35 cm, è stato consolidato e riasfaltato

sabato, 16 febbraio 2019, 10:45

Impiegare il proprio tempo per il paese, per la cura del bene comune e degli altri, in cambio di un lavoro vero, retribuito e contrattualizzato. È quello che sta succedendo ad Altopascio, dove da un paio di settimane è partito il progetto sperimentale "Diamoci una mano"

sabato, 16 febbraio 2019, 08:47

Match da portare a casa ad ogni costo da parte del Bama Altopascio, domenica alle 18, al PalaBridge di Ponte Buggianese. Ogni gara va giocata spendendo fino all'ultima goccia di sudore e sarebbe un gravissimo errore per il Bama dare per scontata la vittoria in virtù del gap in classifica

venerdì, 15 febbraio 2019, 15:48

Le ditte specializzate che effettueranno a titolo gratuito interventi di manutenzione agli alberi del Comune, a compensazione del lavoro svolto, avranno la disponibilità del materiale per la trasformazione e il riutilizzo. È questa l’idea dell’amministrazione Menesini per potenziare il servizio di taglio e potatura del patrimonio arboreo lungo le strade...

venerdì, 15 febbraio 2019, 13:30

Secondo appuntamento con il 'CarnevalMarlia 2019' domenica 17 febbraio quando a partire dalle 14.30 la piazza del mercato di Marlia e una parte di via Paolinelli torneranno a riempirsi di colori, allegria e musica grazie a questa storica manifestazione