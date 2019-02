Al via il nuovo corso di "...E io ti cullerò" rivolto a donne e uomini in attesa di un figlio

Altri articoli in Piana

giovedì, 14 febbraio 2019, 15:04

Nella 17^ giornata del campionato under 18 femminile, nel girone C, la Polisportiva Volley Capannori torna alla vittoria piena, dopo due turni in cui ha racimolato solo un punto, battendo nettamente, nell’esterna a Lido di Camaiore, l’Upc Lido.

giovedì, 14 febbraio 2019, 14:32

Si è chiuso ieri sera, con un’assemblea molto partecipata nella sala della Chiesa di Santo Stefano a Verciano, la serie di incontri pubblici che il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, assieme al Comune di Capannori, ha organizzato per presentare il piano straordinario dell’Ente consortile per il recupero del reticolo...

giovedì, 14 febbraio 2019, 11:45

E' stata completata da parte del comune la messa in sicurezza e la riqualificazione della frana di Ruota grazie anche ad un finanziamento regionale di 1 milione e 350 mila euro nell'ambito degli interventi per la difesa del suolo

giovedì, 14 febbraio 2019, 10:24

Torna l'appuntamento con il ciclo di incontri di lettura ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni denominati "Nati per Leggere". Sabato 16 febbraio, dalle 10 alle 11, alla biblioteca di Porcari i lettori racconteranno a bambini e genitori delle bellissime storie

mercoledì, 13 febbraio 2019, 17:24

La realtà del ghetto di Terezin, che durante la Seconda Guerra Mondiale ospitò decine di migliaia di ebrei, vista attraverso i disegni di Helga Weissova, una bambina di 12 anni che fu deportata nella città-fortezza della Repubblica Ceca il 10 dicembre 1941 assieme ai genitori.

mercoledì, 13 febbraio 2019, 16:40

Un contributo pari a 100 mila euro per gli interventi previsti dall’amministrazione comunale per la scuola materna “G. Marconi” di Montecarlo. Questo l’importo concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio nel bando sull’edilizia scolastica del triennio 2019-2021 per l’intervento di miglioramento sismico e di adeguamento funzionale dell’edificio promosso dal comune