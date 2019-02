Piana : montecarlo



Alfani: "Il mio obiettivo è quello di amministrare bene Montecarlo in completa trasparenza e condivisione con i cittadini"

venerdì, 1 febbraio 2019, 14:22

“Apertura verso tutte le forze politiche e collaborazione a trecentosessanta gradi con chiunque abbia a cuore il benessere e la salvaguardia di Montecarlo”. Questi sono i presupposti della Lista Civica che sarà guidata da Simona Alfani alle prossime elezioni amministrative. “Ci tengo a ribadire- scrive la candidata a sindaco di Montecarlo- che tutto ciò che è stato fatto finora, dalla mia candidatura alla bozza di programma, dalle riunioni organizzative agli incontri con i concittadini, è stato pensato in un’ottica di rinnovamento dell’amministrazione comunale. Il mio obiettivo, come quello dell’intero gruppo con cui collaboro da alcuni mesi, è quello di amministrare bene Montecarlo, in completa trasparenza e condivisione con i cittadini. Per questo più volte, sia di persona che sui social, ho sollecitato uno scambio di opinioni, di idee, di sollevamento delle criticità da dover prendere in considerazione”. “La politica fatta di polemiche, di ripicche, di rivalse ha annoiato i cittadini sia a causa della sovraesposizione mediatica ai contrasti a livello nazionale, - continua Alfani- sia a livello territoriale. Non mi interessa né polemizzare con chi ha amministrato finora, né con coloro che vorranno contrapporsi alla mia lista alle elezioni di maggio. Alcune persone collaborano attivamente con me da alcuni mesi; ben venga anche la collaborazione con tutti coloro che hanno la stessa volontà di cercare di fare il bene comune, di Montecarlo e dei Montecarlesi, siano essi cittadini senza un’identità politica, siano essi appartenenti a forze politiche”.

A rinforzare il messaggio di apertura e confronto positivo della candidata Alfani, anche le parole di Franco Franceschini, Segretario del PD di Montecarlo, che nei mesi scorsi ha ufficializzato il sostegno alla Lista Civica di Simona Alfani: “L’appoggio alla candidatura di Simona Alfani si è concretizzato dopo che è stata valutata la corrispondenza delle linee programmatiche pensate dalla candidata e dal suo gruppo di lavoro con ciò che noi desideriamo per Montecarlo: sviluppo sostenibile del territorio, mettendo al centro di ogni progetto il benessere dei cittadini. Simona Alfani ha entusiasmo e voglia di mettersi in gioco, due valori che spesso mancano ultimamente ai giovani per quanto riguarda la politica. La candidata sarà affiancata da persone competenti e qualificate, come lei stessa ha più volte dichiarato. Alcune di queste persone sono già state individuate, ma c’è ancora ampio margine per le collaborazioni proficue”. “Da parte nostra- continua Franceschini- c’è la massima apertura a tutte le forze politiche che si riconoscono in un progetto di rinascita del nostro piccolo Borgo. Una nuova opportunità per il centrosinistra di unirsi in una sola lista, per poter, dopo vent'anni, tornare ad amministrare il nostro paese e per voltar pagina, andando ad interpretare una politica più giusta ed equa, che consideri tutti i cittadini, con lo stesso valore.”