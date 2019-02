Piana : capannori



Alla luce del buon esito prosegue fino a settembre la sperimentazione delle isole ecologiche aperte anche il sabato pomeriggio a turnazione

venerdì, 8 febbraio 2019, 15:43

Alla luce della buona risposta da parte dei cittadini per il numero di accessi e conferimenti l'amministrazione comunale in collaborazione con Ascit ha deciso di proseguire fino al prossimo settembre la sperimentazione (iniziata a novembre) che prevede l'apertura delle isole ecologiche del territorio, oltre che il sabato mattina, anche il sabato pomeriggio con orario continuato fino alle ore 17 attraverso un calendario di turnazione. L'estensione dell'orario riguarda le isole ecologiche di Coselli, Colle di Compito e Lammari. Tutto confermato, inoltre, per l’isola ecologica di Salanetti 2, già aperta anche il sabato con orario continuato dalle 8 alle 17. Ogni settimana due isole ecologiche del territorio, quella di Salanetti 2 e a turno le altre, saranno quindi aperte il sabato con orario continuato.

“Il potenziamento dell'orario di apertura delle stazioni ecologiche realizzato nell'ottica di andare incontro alle esigenze dei cittadini emerse durante gli incontri pubblici con la cittadinanza, ha dato buoni risultati, perché sono stati numerosi gli utenti che hanno colto questa occasione – affermano l'assessore all'ambiente Matteo Francesconi e il presidente di Ascit Maurizio Gatti- . Per questo motivo abbiamo deciso di proseguire la sperimentazione fino al prossimo settembre per testare ancora meglio il suo andamento nell'ottica di rendere questo servizio strutturale Servizio che, oltre ad essere più a misura di cittadino, contribuisce a migliorare la raccolta differenziata e ridurre il numero degli abbandoni da parte degli incivili”.

Il calendario delle aperture delle isole ecologiche nella giornata di sabato per il mese di febbraio: sabato 9 febbraio ore 8-17 Salanetti 2; ore 8-17 Colle di Compito; ore 7,30-12,30 Lammari; ore 7,30-12,30 Coselli; sabato16 febbraio ore 8-17 Salanetti 2; ore 8-12,30 Colle di Compito ; ore 7,30-17 Lammari; ore 7,30-12,30 Coselli; sabato23 febbraio ore 8-17 Salanetti 2; ore 8-12,30 Colle di Compito; ore 7,30-12,30 Lammari; ore 7,30-17 Coselli.



Ad eccezione della chiusura di Coselli il lunedì, anche nelle settimane in cui le stazioni ecologiche sono aperte il sabato pomeriggio, i centri di raccolta continueranno a effettuare lo stesso orario nei giorni previsti dal servizio senza variazioni.

Per informazioni sulle isole ecologiche e gli orari di apertura: www.ascit.it, numero verde 800-942951, email: urp@ascit.it.