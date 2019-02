Piana : porcari



Alunno maltrattato dal maestro finisce al pronto soccorso

sabato, 23 febbraio 2019, 13:16

Un alunno della scuola elementare Giorgio La Pira di via Cavanis a Porcari, accompagnato dal padre, è stato visitato ieri sera al pronto soccorso dell'ospedale San Luca. Il bambino, di nove anni, era rientrato a casa dopo l'uscita da scuola pomeridiana e si era messo a piangere di fronte ai genitori. Questi ultimi gli hanno domandato cosa fosse accaduto e lui, piangendo, avrebbe risposto di essere stato afferrato dal maestro per un braccio, strattonato e spinto così da farlo alzare dal suo posto e spostarsi in un altro. Poiché il bimbo, una volta a casa, lamentava dei forti dolori ad un braccio, il padre lo ha accompagnato al pronto soccorso del San Luca dove è stato visitato e refertato dai medici.

(Foto d'archivio)