Piana



Alunno maltrattato, sospeso il maestro di teatro

lunedì, 25 febbraio 2019, 10:53

L'istituto comprensivo statale di Porcari ha inviato una precisazione che volentieri pubblichiamo in merito all'articolo pubblicato dal nostro giornale e avente come oggetto il maltrattamento subìto da un alunno di nove anni che è stato, poi, accompagnato al pronto soccorso dal padre: in attesa di accertare le sue responsabilità, è stato sospeso l'autore del gesto:

In riferimento al vostro articolo comparso sull'edizione online di sabato 23 febbraio 2019 dal titolo "Alunno maltrattato dal maestro finisce al pronto soccorso", si smentisce che l'autore del presunto gesto sia un insegnante in servizio nel nostro Istituto, precisando che si tratta di un esperto esterno di laboratori teatrali che è stato selezionato dalla Conferenza zonale nell'ambito dei PEZ (piani educativi zonali). In ogni caso, a titolo cautelativo, la nostra scuole ha sospeso l'attività di questo esperto e sarà accertata la sua responsabilità in relazione al fatto denunciato.

L'alunno è stato visitato dai medici del pronto soccorso dell'ospedale S. Lucca e gli è stata applicata una pomata al braccio che il maestro gli aveva stretto facendogli male.